L'ex centrocampista della Roma ha avuto un collasso per le alte temperature di Barranquiilla ma sta già meglio, gli Xeines hanno battuto 2-0 l'Atletico Mineiro

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Dopo la vittoria della Copa Sudamericana, ottenuta grazie al successo per 2-0 contro l’Atlético Mineiro a Barranquilla, il Boca Juniors – che ha così interrotto un digiuno di 18 anni senza trofei internazionali, è stato travolto dalla preoccupazione per lo svenimento di Leandro Paredes, avvenuto poco dopo aver sollevato il suo primo titolo internazionale con gli Xeneize, a causa delle alte temperature di Barranquilla che lo hanno costretto ad abbandonare anticipatamente il campo.

Paura per Paredes

Parlando con DSports dopo aver sollevato il trofeo, il centrocampista che ha vinto la Coppa del Mondo Qatar 2022 con la nazionale argentina è svenuto in diretta tv mentre parlava della sua gioia per il titolo ed è crollato nel tunnel, necessitando di assistenza medica urgente a causa dell’evento inaspettato. Pochi secondi dopo è riuscito a rimettersi in piedi e a raggiungere da solo gli spogliatoi del Boca Juniors, anche se poco dopo è stato portato in ambulanza in una clinica vicina per accertamenti approfonditi sulle sue condizioni.

Il ricovero in ospedale

Ore dopo, già ricoverato in ospedale, il giocatore ha pubblicato una storia su Instagram che ha rassicurato i tifosi, dissipando ogni dubbio sulle sue condizioni. “Stiamo bene, forza Boca! Oggi e sempre , ha scritto accanto a una foto che lo ritraeva su una barella. Fortunatamente, il centrocampista non ha nemmeno dovuto passare la notte in ospedale dopo essere stato dimesso, quindi ha avuto modo di tornare in albergo per festeggiare con i compagni di squadra: un giro d’onore con il pollice alzato e senza bisogno di alcun aiuto ha confermato che lo svenimento era stato solo un brutto spavento.

Il referto medico

Il club ha condiviso un video di Paredes che si ricongiunge ai compagni in hotel, accompagnato da un “referto medico”: ” Referto medico: Leandro Paredes stordito dai giri, qui è tutto a posto ” , ha dichiarato la Xeneize.

La testimonianza del tecnico

Durante la vittoria per 2-0 contro l’Atlético Mineiro, il centrocampista (che ha avuto una maxisqualifica dalla Fifa dopo la rissa nella finale dei Mondiali) ha sofferto per le alte temperature di Barranquilla: il centrocampista ha richiesto la sostituzione ed è stato rimpiazzato da Tomás Belmonte al tredici minuti del secondo tempo . Paredes era così esausto che Adam Bareiro e Rodrigo Battaglia, che si trovavano in panchina, lo hanno rinfrescato con le loro maglie per cercare di aiutarlo, mentre gli veniva applicato un impacco di ghiaccio sulla nuca.

Nella conferenza stampa post-partita, Rodolfo Arruabarrena ha rassicurato sulle condizioni di Paredes e ha confermato che è stato proprio Paredes a chiedere la sostituzione a causa delle difficoltà legate alle condizioni meteorologiche. ” L’ho visto entrare negli spogliatoi. È vero che sembrava avere un calo di forma verso la fine del primo tempo e si sentiva stanco . È migliorato un po’ nell’intervallo, ma dopo dieci minuti era chiaro che faceva fatica a far circolare la palla lateralmente. È molto onesto e ha chiesto di essere sostituito”.

Il Boca si è imposto con un gol di Santiago Ascacíbar nel primo tempo e un altro di Miguel Merentiel nella ripresa. La squadra di Rodolfo Arruabarrena, già vincitore del campionato, punta ora al massimo: le restano da disputare la finale di Copa Argentina contro il Platense e i playoff del Torneo di Clausura.