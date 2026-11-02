Boca Juniors-River Plate: SuperClasico con Superscandalo, Var e arbitro sotto accusa

Due espulsioni dubbie negli ospiti hanno condizionato fortemente il derby più sentito in Argentina, Lollo segna il gol partita, le proteste del River

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un gol, due espulsi e polemiche senza fine dopo il SuperClasico di Buenos Aires che ha visto la vittoria del Boca Juniors contro il River Plate per la terza volta consecutiva in una partita caratterizzata dalle due espulsioni degli ospiti che hanno terminato la partita frustrati dall’arbitro anche per altre decisioni sospette e senza alcuna possibilità di pareggiare dopo il gol di Di Lollo nel primo tempo, l’unico della partita.

Rosso e rigore dopo soli 6′

La partita si è praticamente decisa fin dall’inizio, al 6′, quando Martínez Quarta ha atterrato Merentiel , lanciato a rete. L’arbitro Ramírez ha lasciato proseguire il gioco e ha persino rimproverato l’attaccante del Boca Juniors per la protesta. Tuttavia, ha ricevuto una chiamata dal VAR, gestito da Trucco, e dopo aver rivisto l’azione al monitor, ha assegnato il rigore ed espulso il difensore del River Plate.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il gol partita di Lollo

Il Boca Juniors non è però riuscito ad approfittare subito dell’uomo in più e non è riuscito a creare pericoli immediati, anzi. La prima occasione, infatti, è arrivata da un calcio di punizione di Paredes. parato da Beltrán . Ci sono voluti 27 minuti perché la squadra di casa passasse in vantaggio, e il gol è arrivato da calcio d’angolo con Lollo che ha insaccato di testa con facilità, senza nemmeno saltare, nonostante la marcatura leggera di Rivero , entrato in campo per rinforzare la linea difensiva.

Gli errori dell’arbitro

Una volta passati in vantaggio, gli uomini di Arruabarrena hanno trovato più spazio per attaccare in contropiede. Nella ripresa il Boca ha adottato un approccio più rilassato. Il River si è reso pericoloso solo su calci piazzati ma ci sono stati altri episodi arbitrali dubbi. L’arbitro Ramírez ha scelto di non assegnare un rigore per una lite tra Nicolás Otamendi e Luciano Di Lollo in area di rigore del River Plate, e non ha sanzionato Lautaro Blanco e successivamente Leandro Paredes , che era già ammonito e ha commesso un fallo che avrebbe potuto costargli una seconda ammonizione.

La mazzata è arrivata all’80’ per un rosso diretto a Montiel. Le proteste dei giocatori ospiti si sono intensificate poiché ritenevano che l’episodio fosse simile a quello che aveva coinvolto lo stesso Blanco, il quale aveva ricevuto solo un cartellino giallo in precedenza.

Le proteste del River Plate

Le decisioni di Ramírez hanno generato molto malcontento al River Plate, con il SuperClasico che sta diventando una maledizione. Sia Leonardo Ponzio in conferenza stampa, sia Nicolás Otamendi e Montiel nella zona mista, hanno criticato l’arbitro ed espresso il loro disappunto per l’ingiustizia subita. Ponzio ha elencato quattro possibili cartellini rossi per i giocatori del Boca Juniors , mentre Otamendi si è spinto oltre, dichiarando: “Per il prossimo torneo, dovrebbero decidere loro chi sarà il campione, e noi non ci giocheremo nemmeno ” .Anche il presidente del club Stéfano Di Carlo si è unito alle critiche: “Che nominino il campione e noi non gareggeremo”: “Quando gli errori avvantaggiano sempre le stesse persone, smettono di essere errori. Non hanno vergogna né limiti. Stanno distruggendo il calcio argentino sotto gli occhi di tutti ” , ha dichiarato il dirigente del Núñez sui suoi social media.