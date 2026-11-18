Seconda sconfitta di fila senza conquistare set per Bolelli e Vavassori, che dopo il ko contro Harrison e Skupski vedono la loro qualificazione in semifinale appesa a un filo

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Ancora zero vittorie azzurre in quel di Torino. Dopo la netta sconfitta all’esordio Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno perso anche il loro secondo match contro Christian Harrison e Neal Skupski, compromettendo quasi definitivamente le loro chance di qualificarsi per le semifinali. L’Italia si ritrova così aggrappata a Flavio Cobolli, che contro Frances Tiafoe proverà a regalare al nostro movimento la prima vittoria di questa edizione delle ATP Finals.

Bolelli e Vavassori sconfitti in due set da Harrison e Skupski

Doveva essere la giornata del riscatto dopo la sconfitta nel match d’esordio contro Granolles e Zeballos, ma così non è stato per Bolelli e Vavassori, battuti in due set anche da Harrison e Skupski al termine di un match tutto sommato equilibrato, in cui però gli azzurri hanno pagato a caro prezzo due passaggi a vuoto, sfruttati alla grande dagli avversari, bravi ad alzare il livello nei momenti clou dell’incontro.

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A partire meglio sono stati Simone e Andrea, che però non riescono a sfruttare le piccole occasioni in loro favore, incappando poi nell’ottavo game in un brutto turno di servizio di Bolelli sfruttato alla grande da Harrison e, soprattutto, Skupski, che sale in cattedra e praticamente da solo conquista un break a zero. Il secondo set segue più o meno lo stesso copione del primo, con l’unica differenza che questa volta è Vavassori, che fino a quel momento aveva servito in maniera perfetta, a incappare in un turno di servizio disastroso, suolo una prima in campo, che permette agli anglofoni di portarsi in vantaggio e poi chiudere l’incontro col risultato di 6-3 6-4.

Bolelli e Vavassori a un passo dall’eliminazione

Nonostante le due sconfitte senza conquistare set Bolelli e Vavassori non sono ancora matematicamente eliminati dalle ATP Finals. Gli azzurri infatti hanno un’ultima chance per continuare il loro percorso a Torino. L’accesso in semifinale non passerà però solamente dalla loro ultima sfida contro Krawietz-Puetz (che dovranno per forza di cose vincere in due set), ma anche dai risultati degli altri incontri. Simone e Andrea dovranno infatti sperare non solo che Granollers e Zeballos passino da primi con tre successi, ma anche che battano Krawietz e Puetz e Harrison e Skupski senza perdere nemmeno un set.

L’Italia si aggrappa a Cobolli

Dopo il ko di Bolelli e Vavassori, la prima chance per il nostro movimento di conquistare la prima vittoria in questa edizione delle ATP Finals passa nelle mani di Cobolli, che questa sera affronterà Frances Tiafoe. Una sfida che Flavio vorrà vincere a tutti i costi anche per aumentare le proprie chance di qualificazione in semifinale. Battendo in due set lo statunitense infatti l’azzurro si presenterebbe all’ultimo incontro con Alcaraz senza la necessità di vincere per sperare di approdare tra i migliori quattro. In caso di sconfitta contro Tiafoe invece la qualificazioni di Cobolli si ritroverebbe appesa a un filo, dato che Flavio dovrebbe sperare che in precedenza Carlitos non abbia vinto contro Medvedev, poi battere lo spagnolo e sperare che il russo invece superi lo statunitense nell’ultima giornata. Ovviamente tutto diventerebbe più facile in caso di vittoria sia oggi su Tiafoe sia venerdì su Alcaraz.