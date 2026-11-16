Iniziano nel peggiore dei modi le ATP Finals per Bolelli e Vavassori, sconfitti nettamente da Granollers e Zeballos all'esordio. Toccherà a Cobolli contro Medvedev a provare a regalare la prima gioia a Torino

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Le ultime ATP Finals in coppia assieme iniziano con una pesante sconfitta per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, travolti da Marcel Granollers e Horacio Zeballos con un netto doppio 6-4 che complica già la strada agli azzurri verso le semifinali a Torino. La giornata azzurra in quel di Torino non si è però conclusa, con l’Italia che ora attende l’esordio assoluto nel torneo di Flavio Cobolli, che cercherà l’impresa contro Daniil Medvedev per regalare la prima gioia di questa edizione delle Finals al nostro movimento.

Bolelli e Vavassori travolti da Granollers e Zeballos

Steccano all’esordio alle ATP Finals Bolelli e Vavassorri, sconfitti al termine di una partita complicata dalla coppia testa di serie n°3 Granollers-Zeballos. L’avvio è subito da incubo per gli azzurri, che perdono immediatamente la battuta. Simone e Andrea però sfruttano un turno di servizio incerto da parte di Zeballos e si riportano in parità, salvo però poi subire un altro break che si rivelerà decisivo per il primo set, vinto 6-4 dai parlanti spagnolo. La reazione degli azzurri non arriva nel secondo set, dove dopo quattro game dominati dai servizi si sono fatti rimontare da 40-30 finendo col subire un break dopo una risposta fulminante dell’argentino, che buca Vavassori e permette a Granollers e Zeballos di involarsi verso la conquista anche del secondo set per 6-4.

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Qualificazione in semifinale in salita per Bolelli e Vavassori

Questa brutta sconfitta complica anche i piani di Bolelli e Vavassori, che non avendo conquistato nemmeno un set contro Granollers e Zeballos dovranno andare a caccia di due bei successi rotondi contro la coppia n°2 del seeding Harrison-Skupski e contro Krawietz-Puetz per essere certi della qualificazione in semifinale indipendentemente dai risultati delle altre coppie.

L’Italia si affida a Cobolli

La giornata degli azzurri in quel di Torino però non si è conclusa con la sconfitta di Bolelli e Vavassori. L’Italia ha ancora una chance di redenzione in questo lunedì con Cobolli, che questa sera farà il suo esordio assoluto alle ATP Finals contro Daniil Medvedev. Una sfida tosta, che potrebbe rivelarsi decisiva per la qualificazione in semifinale e che vede il russo partire con i favori del pronostico. Flavio ha però già dimostrato in passato di sapersi esprimere al meglio nei momenti più importanti e davanti al proprio pubblico (basti pensare alla Coppa Davis della passata stagione), motivo per cui non è certamente impensabile sognare un’impresa che potrebbe avvicinare Cobolli anche alla top-5 mondiale.