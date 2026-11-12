Priva di Sinner l'Italia affida le sue speranze di successo a Torino a Cobolli e a Bolelli e Vavassori, che faranno di tutto per regalarsi il titolo più importante della loro collaborazione alle ATP Finals prima di separarsi definitivamente

Senza Jannik Sinner le speranze di successo azzurre a Torino sono tutte riposte in Flavio Cobolli e, soprattutto, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, tra i principali candidati al successo finale nel torneo di doppio. Un successo che permetterebbe alla coppia che nelle ultime stagioni ha regalato enormi soddisfazioni ai tifosi italiani di salutarsi con il torneo più prestigioso della loro collaborazione prima di iniziare la nuova avventura con i futuri compagni.

ATP Finals, l’Italia si affida a Bolelli-Vavassori (e Cobolli)

Senza il vincitore delle ultime due edizioni del torneo di singolare delle ATP Finals, ovvero Sinner, le speranze di successo dell’Italia nel torneo di fine anno sono ora tutte riversate su Cobolli e, soprattutto, Bolelli e Vavassori. Se infatti il trionfo di Flavio a Torino appare molto difficile da prevedere vista la presenza di Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, oltre che di giocatori già in grado di vincere il torno come Daniil Medvedev e giocatori in grande crescita come Ben Shelton, Arthur Fils e Rafael Jodar, quello di Simone e Andrea in doppio appare sulla carta più probabile.

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Da anni ormai Bolelli e Vavassori si sono affermati infatti come due dei migliori specialisti del circuito ATP e quest’anno si sono sbloccati nelle finali importanti conquistando i Masters 1000 di Miami e Roma davanti al proprio pubblico che ritroverebbero anche a Torino, dove inoltre già l’anno scorso erano stati protagonisti di una bella cavalcata, terminata solamente in semifinale contro i futuri campioni Harri Heliovaara ed Henry Patten.

Girone di ferro per Bolelli-Vavassorri

La strada di Bolelli e Vavassori a Torino sarà però da subito in salita. L’urna di Torino infatti non ha regalato un sorteggio favorevole ai due azzurri, inseriti nell’ostico girone intitolato a Mark Woodforde insieme alla coppia n°2 del seeding Christian Harrison e Neal Skupski (vincitori in stagione dell’Australian Open e dello US Open), alla n°3 Marcel Granollers e Horacio Zeballos (vincitori del Roland Garros) e alla n°7 Kevin Krawietz e Tim Puetz, unici in grado di batterli nei gironi della passata edizione.

Vincere alle ATP Finals per salutarsi da campioni

Le ATP Finals saranno anche l’ultimo loro torneo in coppia prima della separazione in vista della prossima stagione per Bolelli e Vavassori, che faranno di tutto per salutarsi in grande stile e regalarsi quello che sarebbe il trionfo più importante della loro collaborazione prima di proseguire la carriera in coppia rispettivamente con Manuel Guinard e Marcelo Arevalo. Teoricamente Simone e Andrea disputeranno poi anche la Coppa Davis con l’Italia, che però sarà una competizione a squadre nella quale non è detto che non tornino a fare coppia anche i prossimi anni.