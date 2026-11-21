Il tecnico non ha gradito lo sfogo del difensore norvegese, Scatta immediata la punizione per il match di domani al Dall’Ara

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Per tutta l’estate si era abituato alla Viking Row, l’esultanza dei tifosi norvegesi che simulavano la remata di una nave vichinga, lanciando una delle più amate coreografie degli ultimi campionati del Mondo del 2026. Un Mondiale che Torbjorn Heggem ha giocato per intero, disputando da titolare tutte le partite. In ct Solbakken lo ha piazzato al centro della difesa come cerbero intoccabile dall’alto del suo metro e 93. E la Norvegia ne ha fatta di strada rischiando addirittura di giungere in semifinale, prima di subire la rimonta ai quarti dell’Inghilterra del Pallone d’Oro Harry Kane. Ma in pochi mesi è cambiato tutto. Heggem, acquistato dal Bologna nel 2025, adesso non gioca più.

Allenatore che vai, usanze che trovi

Il difensore norvegese, la scorsa stagione con Vincenzo Italiano in panchina a Bologna mise insieme 38 presenze stagionali tra campionato e Coppe. Con il nuovo tecnico Palladino è cambiato tutto, spezzoni di partita e tanta panchina. Ma siccome, per la legge di Murphy, quello che va male può andare peggio, la panchina per Heggem si è trasformata in tribuna. Il difensore non è stato convocato da Palladino per punizione. Le sue dichiarazioni durante il recente ritiro con la Nazionale norvegese si sono rivelate un boomerang: “Non posso andare avanti così, non posso sempre stare in panchina a Bologna. Sono nel pieno della mia carriera e devo giocare. A gennaio valuterò un trasferimento”. Intanto si trasferisce in tribuna, perché Palladino non ha fatto orecchio da mercante e ha immediatamente stigmatizzato le parole del suo difensore. Suo chissà fino a quanto tempo ancora.

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Palladino respect

Raffaele Palladino, in conferenza stampa, ha rivelato il contenuto del colloquio con Heggem, parlando chiaro: “Ho parlato con lui, e anche se alcune sue frasi sono state enfatizzate, bisogna dire che ha esagerato. Per questo motivo è giusto non convocarlo per il match contro l’Udinese”. Poi il tecnico cerca di ricucire il rapporto. “Heggem per me è un giocatore importante, nelle prime due partite di campionato ha giocato sempre titolare, quindi la considerazione per lui c’è. Ma deve rispettare le scelte”. E così sia. Domani pomeriggio Bologna-Udinese (ore 15), Heggem se la guarda dalla tribuna del Dall’Ara.

Squadra che vince non si cambia

D’altro canto il Bologna attraversa un periodo di forma eccellente. Dopo un avvio di campionato altalenante, la squadra di Palladino ha vinto le ultime 4 gare contro Cagliari, Milan, Monza e Parma, segnando la bellezza di 10 gol e subendone solo 4. Tutte partite in cui Heggem è andato in panchina. Il difensore norvegese, però, ha respirato aria salubre di casa nell’ultima sosta per le Nazionali, giocando in Nations League. Norvegia-Galles 3-1 e Danimarca-Norvegia 2-3. Due successi importanti che hanno consentito agli scandinavi di qualificarsi ai quarti di finale. E in entrambe le sfide vincenti Heggem ha giocato titolare. Poi il rientro amaro alla realtà emiliana. Domani va in tribuna. Dove non sentirà più l’urlo di casa della Viking Row.