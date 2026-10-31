Bologna-Monza, moviola: rigorini concessi, rigoroni non visti, falli invertiti, che incubo l’arbitro, il Var fa quel che può

La prova dell’arbitro Zanotti al Dall’Ara nell’anticipo della decima giornata di serie A analizzata al microscopio, il fischietto di Rimini ha ammonito 7 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Riesce a sbagliare quasi tutto il semiesordiente Zanotti che inizia con un errore in avvio e finisce peggiorando nel corso della gara: il Var Dionisi riesce a rimediare solo quando può. Vediamo cosa è successo al Dall’Ara nell’anticipo della decima giornata di serie A.

Bologna-Monza, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Tre minuti e subito episodio dubbio: per un contatto tra Theate – servito da Ceballos – e Dany Mota il semiesordiente Zanotti fischia il rigore per il Monza. il Var cerca invano immagini più chiare e alla fine si arrende alla decisione di campo anche se l’impressione è che sia un “rigorino”. Dal dischetto segna il solito Varela, alla nona rete stagionale. Primo giallo al 12′, è per Mangas che ferma in modo irregolare Zortea. La gara si incattivisce e rischia di sfuggire di mano all’arbitro, arriva l’ammonizione al 17′ anche per Odgaard per un intervento in ritardo su Goglichidze.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Var corregge l’arbitro

Al 22′ anche Pobega viene ammonito per un calcione a Varela. Al 26′ Casale chiude Varela, l’arbitro non vede il tocco del bomber del Monza e assegna un calcio d’angolo ma l’arbitro lo corregge: rimessa dal fondo. Regolare al 33′ il pari di Pobega. Al 42′ Birindelli in scivolata su Theate: nessun fallo secondo Zanotti.

Altri errori dell’arbitro

Al 52′ svista colossale dell’arbitro che non fischia un intervento durissimo di Goglichidze su Cambiaghi lanciato a rete: era forse da rosso, sicuramente almeno da giallo. Per il Var non c’erano i 4 interventi per legittimare il Dogso e non interviene sulla mancata ammonizione tra le proteste del Bologna. L’arbitro continua a sbagliare gli interventi, fischiando a casaccio. Al 55′ Teathe cade in area e reclama un rigore per una trattenuta di Lucchesi. Anche qui Zanotti non fischia niente, c’è un check del Var che lo richiama all’on field review. Dopo aver rivisto le immagini al monitor l’arbitro ammonisce Lucchesi e assegna ai locali un penalty che Bernardeschi realizza.

Pioggia di gialli

Al 74′ ammonito Zortea per un fallo su Robinson, al 76′ ammonito anche Touré per aver steso Cambiaghi. Altro errore dell’arbitro al 77′ quando non vede un tocco di mano di Zortea in area: Zanotti viene però nuovamente richiamato all’on field review ed assegna il penalty al Monza ma Cutrone se lo fa parare da Skorupski. Al 90′ ammonito Amondarain per un’entrata brutta su Mangas.Dopo 6′ di recupero finisce 2-1.

Chi è l’arbitro Zanotti

Andrea Zanotti di Rimini, la scelta per Bologna-Monza, dopo 4 anni nella Can di C, è dalla scorsa stagione uno dei nuovi arbitri promossi in Can A-B. In carriera ha arbitrato 57 gare di serie C con 21 vittorie delle squadre di casa, 26 pareggi e 10 successi delle formazioni impegnate in trasferta. Arbitro dal 2011, passa al CRA Emilia-Romaga nel 2012, viene promosso alla C.A.I. nel 2016 e alla CAND nel 2018 per approdare alla CANC nel 2021. Dal 1 luglio 2025, è promosso alla CAN dove raggiunge il concittadino Antonio Rapuano. Ultima uscita in Torino-Monza, quando ha debuttato in A.

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Zezza con Zufferli IV uomo, Dionisi al Var e Paganessi all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Mangas, Odgaard, Pobega, Lucchesi,Tourè, Zortea, Amondarain.