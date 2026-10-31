Bologna-Monza: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Bologna-Monza, 10ª giornata di Serie A 2026-27: si gioca il 31 ottobre alle 15 al Dall’Ara. Probabili formazioni, assenti, arbitro e statistiche.

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Il Bologna cerca il rilancio al Dall’Ara, il Monza punti per allontanare la zona calda: appuntamento sabato 31 ottobre 2026 alle 15, per la 10ª giornata di Serie A 2026-27. Rossoblù undicesimi con 11 punti: 3 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte, 12 gol segnati e altrettanti subiti. Brianzoli sedicesimi a quota 7: 2 successi, un pareggio, 6 ko, 16 reti fatte e 22 incassate. Una sfida delicata tra voglia di risalire e necessità di fare risultato, con entrambe ancora senza vittorie rispettivamente in casa e fuori.

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Probabili formazioni di Bologna-Monza

Palladino dovrebbe affidarsi al 3-4-3, con Skorupski tra i pali e Darmian, Casale e Theate in difesa. Senza Holm e De Silvestri, a destra potrebbe toccare a Zortea, con Miranda sulla corsia opposta. Ferguson e Pobega dovrebbero presidiare il centro; davanti si va verso Bernardeschi, Odgaard e Mbangula, mentre Orsolini e Dovbyk resterebbero opzioni a gara in corso. Pesano anche le assenze di Piccoli ed Enem. Juric potrebbe rispondere con il 3-4-2-1: Foe Ondoa e Akinsanmiro in mezzo, vista l’indisponibilità di Pessina; Ngonge e Robinson dovrebbero sostenere Varela. Non risultano squalificati nella scheda disponibile.

Bologna (3-4-3): Skorupski ; Darmian , Casale , Theate ; Zortea , Ferguson , Pobega , Miranda ; Bernardeschi , Odgaard , Mbangula . Allenatore: Palladino.

(3-4-3): ; , , ; , , , ; , , . Allenatore: Palladino. Monza (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Foe Ondoa, Akinsanmiro, Mangas; Ngonge, Robinson; Varela. Allenatore: Juric.

Gli indisponibili di Bologna-Monza

L’infermeria condiziona soprattutto le alternative del Bologna: le assenze di Holm e De Silvestri riducono le possibilità sulla destra, mentre senza Piccoli ed Enem vengono meno due soluzioni offensive. Indisponibile anche Gillier. Nel Monza manca Pessina, una defezione che sottrae esperienza e inserimenti al centrocampo. Per entrambe le squadre non sono segnalate squalifiche nei dati delle probabili formazioni.

Bologna : De Silvestri (infortunio alla coscia), Piccoli (infortunio alla coscia), Holm (problema ai muscoli posteriori della coscia), Gillier (infortunio alla spalla), Enem (rottura del tendine d’Achille). Squalificati: nessuno segnalato.

: (infortunio alla coscia), (infortunio alla coscia), (problema ai muscoli posteriori della coscia), (infortunio alla spalla), (rottura del tendine d’Achille). Squalificati: nessuno segnalato. Monza: Pessina (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

Il Bologna ha raccolto 10 punti nelle cinque partite riportate, grazie a tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Spiccano i successi esterni contro Lecce, Cagliari e Milan, mentre al Dall’Ara sono arrivati il pari con il Torino e il ko contro l’Inter. Il Monza ha invece totalizzato 6 punti: due vittorie casalinghe, contro Sassuolo e Cagliari, e tre sconfitte. Di seguito il riepilogo e il dettaglio degli incontri disponibili.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Gol fatti Gol subiti Bologna 3 1 1 10 10 7 Monza 2 0 3 6 10 11

Le cinque partite del Bologna:

Bologna-Torino 1-1: pareggio.

1-1: pareggio. Lecce-Bologna 1-2: vittoria.

1-2: vittoria. Bologna-Inter 1-3: sconfitta.

1-3: sconfitta. Cagliari-Bologna 0-2: vittoria.

0-2: vittoria. Milan-Bologna 2-4: vittoria.

Le cinque partite del Monza:

Monza-Sassuolo 2-1: vittoria.

2-1: vittoria. Lazio-Monza 3-1: sconfitta.

3-1: sconfitta. Monza-Cagliari 4-0: vittoria.

4-0: vittoria. Torino-Monza 3-2: sconfitta.

3-2: sconfitta. Monza-Napoli 1-4: sconfitta.

L’arbitro di Bologna-Monza

La direzione di Bologna-Monza è affidata ad Andrea Zanotti. Gli assistenti saranno Bindoni e Zezza, con Zufferli quarto ufficiale. Al VAR è designato Dionisi, affiancato da Paganessi come AVAR. La scheda arbitrale disponibile per la stagione 2026-27 conferma l’identità del direttore di gara, ma non riporta il numero di incontri diretti, i rigori assegnati o i cartellini estratti: non è quindi possibile fornire medie disciplinari aggiornate e verificate.

Le pillole di Bologna-Monza: precedenti e curiosità

Il filo della partita passa da due fragilità: il rendimento interno del Bologna e quello esterno del Monza. I rossoblù cercano una svolta davanti al proprio pubblico, dove hanno conquistato appena due successi nelle ultime 18 gare di Serie A; i brianzoli arrivano invece con un solo punto nelle prime cinque trasferte del torneo. L’avvento di Palladino ha cambiato il passo degli emiliani, ma adesso serve trasferire quella crescita anche al Dall’Ara. Un possibile grimaldello sono i palloni inattivi: gli ospiti hanno già incassato otto reti su calcio da fermo, sei delle quali da corner. Sulla sinistra, la qualità di Miranda potrebbe diventare decisiva, mentre Mbangula cerca conferme dopo una prima da titolare da tre gol. Dall’altra parte c’è Varela, autore di otto reti nelle prime otto presenze e già protagonista di un avvio da ricordare. I precedenti più recenti sorridono al Bologna, vincitore degli ultimi due confronti, ma il bilancio delle sfide giocate in Emilia resta in perfetto equilibrio.

Il Bologna ha cambiato marcia negli scontri diretti: dopo una sola vittoria nelle prime quattro sfide di Serie A con il Monza , accompagnata da due pareggi e un ko, ha conquistato gli ultimi due confronti.

ha cambiato marcia negli scontri diretti: dopo una sola vittoria nelle prime quattro sfide di Serie A con il , accompagnata da due pareggi e un ko, ha conquistato gli ultimi due confronti. Al Dall’Ara non c’è ancora un padrone della sfida: nei tre precedenti di Serie A tra Bologna e Monza si contano una vittoria per parte e un pareggio.

e si contano una vittoria per parte e un pareggio. L’effetto Palladino si vede nei numeri: nelle prime cinque gare alla guida del Bologna ha tenuto una media di due punti, vincendo il 60% degli incontri. Nelle precedenti quattro giornate Tedesco si era fermato a 0,25 punti di media, senza successi.

ha tenuto una media di due punti, vincendo il 60% degli incontri. Nelle precedenti quattro giornate Tedesco si era fermato a 0,25 punti di media, senza successi. Il Dall’Ara deve tornare un alleato: il Bologna ha vinto appena due delle ultime 18 gare interne di Serie A, con cinque pareggi e undici sconfitte. Dall’inizio dello scorso dicembre nessuna squadra presente in entrambe le stagioni ha ottenuto meno vittorie casalinghe.

ha vinto appena due delle ultime 18 gare interne di Serie A, con cinque pareggi e undici sconfitte. Dall’inizio dello scorso dicembre nessuna squadra presente in entrambe le stagioni ha ottenuto meno vittorie casalinghe. La tenuta difensiva è il grande nodo del Monza : secondo la scheda statistica del match, i brianzoli hanno concesso almeno tre gol in sei incontri di questo campionato, il dato più alto nei cinque maggiori tornei europei.

: secondo la scheda statistica del match, i brianzoli hanno concesso almeno tre gol in sei incontri di questo campionato, il dato più alto nei cinque maggiori tornei europei. Trasferte finora avare per il Monza , fermo a un punto dopo cinque uscite. Nelle prime sei gare esterne delle tre precedenti stagioni di Serie A aveva raccolto almeno quattro punti: quattro nel 2022-23, sette nel 2023-24 e sei nel 2024-25.

, fermo a un punto dopo cinque uscite. Nelle prime sei gare esterne delle tre precedenti stagioni di Serie A aveva raccolto almeno quattro punti: quattro nel 2022-23, sette nel 2023-24 e sei nel 2024-25. Attenzione ai calci piazzati: il Monza ha subito otto reti su palla inattiva, sei da corner, entrambi primati negativi del torneo. Il Bologna , al contrario, non ha ancora incassato gol da calcio d’angolo e ne ha concessi soltanto due su calcio da fermo, contro Lazio e Napoli .

ha subito otto reti su palla inattiva, sei da corner, entrambi primati negativi del torneo. Il , al contrario, non ha ancora incassato gol da calcio d’angolo e ne ha concessi soltanto due su calcio da fermo, contro e . Miranda può inseguire un traguardo speciale: ha servito un assist in ciascuna delle ultime tre partite. Dal 2004-05 nessun giocatore del Bologna è arrivato a quattro gare consecutive con un passaggio vincente; Holm , Krejcí e Lykogiannis si erano fermati a tre.

può inseguire un traguardo speciale: ha servito un assist in ciascuna delle ultime tre partite. Dal 2004-05 nessun giocatore del è arrivato a quattro gare consecutive con un passaggio vincente; , e si erano fermati a tre. Tre gol alla prima da titolare con il Bologna : Mbangula ha già eguagliato il bottino delle prime due partenze dall’inizio di Gilardino e Baggio . Nell’era dei tre punti nessun rossoblù ha raggiunto quattro reti nelle prime due gare da titolare; nella storia del club spiccano le cinque di Reguzzoni nel 1930.

: ha già eguagliato il bottino delle prime due partenze dall’inizio di e . Nell’era dei tre punti nessun rossoblù ha raggiunto quattro reti nelle prime due gare da titolare; nella storia del club spiccano le cinque di nel 1930. Varela, a 21 anni e 271 giorni, è il secondo più giovane nella storia della Serie A a segnare almeno otto gol nelle prime otto presenze: soltanto Torri, con il Novara nel 1936-37, ci era riuscito prima. L’ultimo under 22 ad arrivare ad almeno nove reti nelle prime nove apparizioni è stato Prati nel 1968.

Le statistiche stagionali di Bologna e Monza

Più equilibrio per il Bologna, maggiore produzione offensiva ma anche più vulnerabilità per il Monza. Dopo nove giornate i rossoblù hanno segnato e subito 12 reti; i brianzoli ne hanno realizzate 16, incassandone però 22. Gli emiliani conservano meglio il pallone: 46,3% di possesso e 85,82% di precisione nei passaggi, contro il 43,4% e l’81,52% degli ospiti. Il Monza prevale nei tiri nello specchio, 51 contro 35, e nella precisione delle conclusioni, 53,68% contro 43,21%. Il contrasto più netto riguarda casa e trasferta: il Bologna ha raccolto soltanto due punti in quattro gare al Dall’Ara, il Monza uno in cinque uscite.

Tra i singoli, Mbangula guida i marcatori del Bologna con 3 gol, davanti a Bernardeschi con 2; a quota uno figurano Casale, Dovbyk, Enem, Orsolini, Piccoli e Pobega. Nel Monza domina Varela con 8 reti, seguito da Robinson a 2; un gol ciascuno per Colpani, Goglichidze, Kouadio, Mangas e Zeballos. Miranda è il miglior assistman rossoblù con 4 passaggi vincenti; tra i brianzoli condividono il primato Birindelli, Mota Carvalho e Mangas, tutti a 2. Il più ammonito degli emiliani è Heggem, con 3 gialli; negli ospiti sono a quota 2 Birindelli, Colombo, Folorunsho, Kouadio e Lucchesi. Quest’ultimo ha anche ricevuto l’unico rosso del Monza, mentre non risultano espulsioni per il Bologna. Nei dati aggregati dei portieri, Skorupski e Törnqvist hanno un clean sheet ciascuno; nessuno per Pessina, Thiam e Pizzignacco.

Nota sui dati: il riepilogo stagionale attribuisce un solo clean sheet al Bologna, mentre l’elenco delle cinque partite riporta due successi senza reti subite. Il valore aggregato viene mantenuto nella tabella, segnalando la discrepanza tra le schede disponibili.

Statistica Bologna Monza Posizione in classifica 11ª 16ª Punti 11 7 Partite giocate 9 9 Vittorie 3 2 Pareggi 2 1 Sconfitte 4 6 Gol segnati 12 16 Gol subiti 12 22 Media gol segnati 1,33 1,78 Media gol subiti 1,33 2,44 Possesso palla 46,3% 43,4% Precisione dei passaggi 85,82% 81,52% Tiri nello specchio 35 51 Precisione dei tiri 43,21% 53,68% Conversione delle conclusioni 14,81% 16,84% Calci d’angolo battuti 35 36 Assist 8 11 Cartellini gialli 16 14 Cartellini rossi 0 1 Clean sheet nel riepilogo stagionale 1 1 Miglior marcatore Mbangula, 3 Varela, 8 Migliori assistman Miranda, 4 Birindelli, Mota Carvalho, Mangas, 2 Giocatori con più ammonizioni Heggem, 3 Birindelli, Colombo, Folorunsho, Kouadio, Lucchesi, 2 Giocatore con più espulsioni Nessuno Lucchesi, 1 Clean sheet dei probabili portieri titolari Skorupski, 1 Törnqvist, 1

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FAQ Quando e a che ora si gioca Bologna-Monza? Bologna-Monza si gioca sabato 31 ottobre 2026 alle ore 15:00, ora italiana, per la 10ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Bologna-Monza? Bologna-Monza si disputa allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Chi è l’arbitro di Bologna-Monza? L’arbitro è Andrea Zanotti, assistito da Bindoni e Zezza. Zufferli è il quarto ufficiale, Dionisi è al VAR e Paganessi è l’AVAR.