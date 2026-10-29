Bonucci, il racconto sulla malattia del figlio Matteo: la grande paura, la rabbia e la guarigione

Al podcast "il Fienile" di Luca Zaia, l'ex difensore ha ricordato i momenti terribili del 2016 quando scoprirono il male del figlio

Leonardo Bonucci è tornato a raccontare uno dei periodi più difficili della sua vita, segnato dalla malattia del secondogenito Matteo. Era il 2016 quando il bambino, oggi dodicenne e in ottima salute, si trovò ad affrontare una delicata emergenza medica. L’ex difensore di Juventus e Nazionale ha ripercorso quei momenti nel podcast Il Fienile, condotto da Luca Zaia, ricordando la paura, la disperazione e la lunga battaglia affrontata insieme alla famiglia.

Bonucci, il racconto dell’incubo

L’incubo cominciò dopo gli Europei del 2016, durante una vacanza a Formentera. Fu proprio in quei giorni che Matteo manifestò i primi sintomi, inizialmente difficili da interpretare. «La mattina tirò fuori del liquido biancastro. Dopo il secondo episodio chiamammo la guardia medica: sospettarono una meningite, ma senza febbre», ha raccontato Bonucci, ripercorrendo l’inizio di una vicenda che avrebbe cambiato profondamente la vita dei suoi cari.

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La diagnosi e l’operazione d’urgenza

La situazione diventò ancora più preoccupante dopo il rientro in Italia, quando il bambino iniziò a manifestare problemi motori. Gli accertamenti in ospedale portarono a una diagnosi che lasciò la famiglia sotto shock: una massa di otto centimetri situata vicino al cervelletto. «Dopo gli esami, la professoressa ci comunicò che Matteo aveva una massa di 8 cm vicino al cervelletto, grande come una tazza. Tirai un pugno al muro dalla disperazione. Dovevano operarlo d’urgenza», ha ricordato l’ex calciatore, descrivendo il senso di impotenza provato davanti a una situazione tanto improvvisa quanto delicata.

Bonucci ricorda la grande paura

L’intervento chirurgico, necessario per affrontare l’emergenza, si rivelò molto più lungo del previsto. L’operazione avrebbe dovuto durare circa tre ore, ma i medici rimasero al lavoro per oltre sette. Ore interminabili per Bonucci e i suoi familiari, costretti ad attendere notizie con la paura di perdere ciò che avevano di più prezioso. Superata la prima fase critica, il percorso non si concluse immediatamente. Matteo dovette affrontare altre due procedure per il drenaggio del liquido spinale, in un periodo caratterizzato da preoccupazioni e speranze, mentre la famiglia restava al suo fianco.

L’iniziativa della moglie Martina

In quei giorni difficili, la famiglia Bonucci poté contare anche sulla vicinanza e sull’affetto di tante persone. Dal mondo del calcio arrivarono numerosi segnali di solidarietà, senza distinzioni legate alle maglie e ai colori sportivi. Un sostegno importante per affrontare una prova che andava ben oltre il campo e la carriera professionale del difensore. Anche la moglie Martina scelse di trasformare quell’esperienza in un’occasione concreta per aiutare altri bambini. La donna percorse 575 chilometri lungo il fiume Po con l’obiettivo di promuovere una raccolta fondi destinata all’Ospedale Regina Margherita di Torino, struttura di riferimento per la cura dei più piccoli.

Matteo Bonucci oggi

Oggi Matteo sta bene ed è appassionato di tennis e per ironia della sorte è grande tifoso del Torino. Il racconto di Bonucci restituisce il ricordo di quei momenti senza nascondere il dolore e la paura vissuti, ma mette in luce anche la forza della famiglia e l’importanza della solidarietà ricevuta. Una vicenda personale che ha lasciato un segno profondo nell’ex difensore e che, a distanza di anni, continua a rappresentare una delle esperienze più intense della sua vita lontano dal calcio giocato.