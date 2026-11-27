La prova dell’arbitro Verboomen al Banja Luka City Stadium di Banjaluka nella phase di Conference League analizzata ai raggi X, il fischietto belga ha ammonito 4 giocatori

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Serata complicata per l’arbitro belga Verboomen che ha dovuto estrarre due rossi, 4 gialli ed ha anche ammonito Sarri. Vediamo cosa è successo al Banja Luka City Stadium di Banjaluka nella phase di Conference League.

Borac-Atalanta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 17′, è per Meijers che stende Rowe. Regolare al 22′ il gol di Juricic così come al 30′ il raddoppio di Deket. Al 32′ per fallo su Rowe ammonito Dijaric ma ci poteva stare anche il rosso, al 40′ il giallo tocca proprio a Rowe che falcia Sijaric. Al 51′ ammonito Pasalic per un pestone ai danni di Vukovic. Al 75′ il neo-entrato Pascual si fa espellere per fallo da ultimo uomo su Rowe. Bosniaci in dieci.

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La rimonta clamorosa

Valido all’86’ il gol di Kristovic. All’88’ locali in nove, espulso anche Herrera che abbatte Zalewski sulla trequarti. Al 90′ valido il 2-2 di Kolasinac. Rimonta completata al 94′ col gol di Zappacosta. Al 96′ ammonito Sarri per proteste e dopo 7′ di recupero finisce 2-3.

Chi è l’arbitro Verboomen

Nathan Verboomen, belga, classe ’88, è arbitro Fifa dal 2010, nel corso della sua carriera internazionale e nazionale (Jupiler Pro League) ha diretto numerosi incontri, mantenendo una media disciplinare di circa 4.40 cartellini gialli e 0.16 rossi a partita. Una curiosità: è fortemente devoto a Don Bosco, quando arbitra ha una penna nel taschino, quella del “Don Bosco”. Quando estrae un cartellino giallo o rosso, lo scrive con la penna di Don Bosco.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Hillaert e Toeback con Vergoote IV uomo, Put al Var e De Cremer all’Avar, l’arbitro del match ha espulso al 75′ Abel Pascual (B), per fallo da ultimo uomo e all’88’ Herrera (B) per brutto fallo su Zalewski (A). Ammoniti: Meijers, Sijaric, Rowe, Mario Pasalic, l’allenatore dell’Atalanta Maurizio Sarri.