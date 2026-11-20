Una vita vissuta sempre al limite, inseguendo un personaggio che è stato quasi costretto a interpretare per il grandissimo successo arrivato da giovanissimo

Hai 17 anni e, da un giorno all’altro, sei famoso in tutto il pianeta. Non per un talent o un video virale, ma perché hai appena vinto Wimbledon. Boris Becker nel 1985 è all’improvviso il più giovane campione maschile fino a quel momento, a soli 17 anni, 7 mesi e 15 giorni. Becker arriva da sconosciuto e travolge avversari molto più esperti. Qualcosa che ricorda molto da vicino il protagonista di Prova a prendermi, film diretto da Steven Spielberg.

Nel video vi spieghiamo cos’hanno in comune Boris Becker e il personaggio principale di Prova a prendermi.

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