A Milano è andato in scena l'attesissimo ritorno (che poi era un debutto nel pugilato professionistico) di Clemente Russo. Ma Momo Elmaghraby non s'è impietosito e ha vinto in sole tre riprese

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

È durato poco più di due riprese l’attesissimo debutto di Clemente Russo nel mondo del pugilato professionistico. Tutta colpa (anzi, merito) di Mohamed “Momo” Elmaghraby, che sul ring dell’Allianz Cloud di Milano non ha avuto pietà dell’argento olimpico di Pechino 2008 e Londra 2012, che non ha saputo resistere ai colpi del rivale (di 15 anni più giovane), di fatto non riuscendo mai a entrare nel match e andando al tappeto alla prima vera accelerazione mandata a referti da “Momo”. Che aveva detto a chiare lettere che avrebbe mandato in pensione Tatanka, e per quanto visto nei 6’ e spiccioli di incontro è stato decisamente di parola.

Russo infastidito dalla “fretta” dell’arbitro

Poco hanno valso le lamentele dell’entourage del pugile campano, che ha cercato di spiegare all’arbitro di essere stato spinto dall’avversario per finire proprio tra le due corde, allo scopo proprio di convincerlo a decretare in anticipo la fine del match. “Sto bene, sono lucido e avrei potuto proseguire senza alcuna difficoltà”, ha provato a giustificarsi Russo.

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Eppure il terrificante gancio destro col quale Elmaghraby l’aveva mandato al tappeto pochi secondi prima è esattamente la ragione per la quale “Momo” s’è mostrato superiore in tutto e per tutto: più giovane, più fresco, più potente e più reattivo, proprio come in molti si sarebbero aspettati.

Anche se il momento che ha convinto l’arbitro a sospendere l’incontro, praticamente a metà del terzo round, è stato quello nel quale la testa di Russo è rimasta impigliata tra le corde, quasi a voler far ritenere fosse un po’ in balia degli eventi. E dal pubblico nessuno è sembrato stupirsi troppo del verdetto di ko. tecnico. Magari in tanti avrebbero voluto vedere un match più lungo ed equilibrato, ma che sarebbe potuta andare così era nell’ordine delle cose.

Un epilogo inevitabile: l’età ha presentato il conto

Elmaghraby non aveva forzato troppo i colpi nella prima ripresa, come da prassi un po’ di studio, poi però già nella seconda aveva cominciato ad alzare il ritmo, sebbene senza lasciar intravedere tutta la bontà dei mezzi tecnici e fisici di cui dispone. La prima vera accelerazione ha finito per decidere un match che di fatto c’è stato solo a livello mediatico, come molti temevano.

Per “Momo”, una vetrina da sfruttare in vista di nuovi assalti (anche fuori dai confini nazionali), mentre Russo esce giocoforza ridimensionato, ancora senza sapere se quella di The Art of Fighting (giunta alla 14esima edizione) sia stata una parentesi e basta, o se ci sia spazio ancora per altre sfide.

Cinque anni dopo aver annunciato il ritiro dal pugilato dilettantistico, Tatanka non è riuscito a tenere fede alle promesse dei giorni scorsi. Elmaghraby ha fatto esattamente quello che voleva fare, e tutto sommato la boxe s’è fatta un po’ largo su giornali, televisioni e anche media non generalisti, ma a conti fatti di boxe in quei 7 minuti e mezzo ce n’è stata poca.