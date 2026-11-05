Brasile: 51 espulsi in una sola gara, match Under 20 entra nel Guinnes dei primati

Una maxirissa durante la partita tra ra Uberlandia e Mamore è degenerata nel caos a seguito di un alterco nei pressi dell'area tecnica, è intervenuta la polizia militare

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Tutte e due le squadre, panchine comprese, più alcuni membri dello staff tecnico e i raccattapalle: è incredibile il bilancio degli espulsi che si è verificato in una partita del campionato Under-20 in Brasile, dove è stato registrato un record mondiale di 51 cartellini rossi estratti in seguito a una maxrissa di massa.

E’ il record di sempre per il Guinnes dei primati

Il Guinness dei primati ha confermato che in quella partita si è registrato il maggior numero di espulsioni di sempre, con 43 giocatori e otto membri dello staff tecnico che hanno ricevuto il cartellino rosso. Il triste primato si è avuto mel campionato Under-20 del Minas Gerais tra Uberlandia e Mamore quando la gara è degenerata nel caos a seguito di un alterco nei pressi dell’area tecnica.

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L’intervento della polizia

L’Uberlandia era inizialmente rimasto in dieci uomini dopo che Luike Bispo dos Santos aveva colpito un giocatore avversario allo stomaco. Al 54′ i giocatori di quasi quattro squadre di calcio sono stati coinvolti in un incidente che ha visto alcuni giocatori inseguire altri, e per questo è stato necessario l’intervento della polizia militare allo stadio.

L’arbitro ha riferito che anche sei raccattapalle sono stati coinvolti, sferrando pugni, calci e lanciando oggetti contro giocatori e membri dello staff tecnico. Pare che siano state usate anche delle armi, barelle e sedie. Ci sono voluti ben più di trenta minuti perché la situazione si calmasse. Il precedente record era di 36 cartellini rossi, ottenuti dopo una rissa durante una partita della quinta divisione argentina tra Atletico Claypole e Victoriano Arenas nel 2011.

Il record degli espulsi

Secondo quanto riportato dall’emittente brasiliana Ge Globo , l’allenatore dell’Uberlandia, Willer Francisco Silva, sarebbe corso in campo per affrontare l’arbitro Fernando Patrick insieme ad altri due membri del suo staff tecnico e sarebbero state proferite minacce di violenza. La partita è stata infine ripresa, prima che il quarto gol, che ha definitivamente sconfitto l’Uberlandia, scatenasse la rissa.

Complessivamente, sono stati espulsi 22 giocatori dell’Uberlandia e 21 della squadra avversaria, oltre a quattro membri dello staff per ciascuna squadra.