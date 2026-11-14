Brasile, Ancelotti: "Arbitro inadeguato, sapete perché mi ha espulso?"

Il ct auriverde si è lamentato per un mancato rigore e per un fallo nell'azione del gol decisivo del Giappone al 96', dopo il rosso salterà il test con Singapore di martedì

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Che sarebbe stata una giornata storta Carlo Ancelotti ha iniziato a capirlo a fine primo tempo, quando al Brasile è stato negato il rigore del possibile 2-2 ma la rabbia del ct auriverde si è scatenata alla fine, dopo che è stato convalidato il gol del successo dei nipponici al 96′, viziato forse da un fallo precedente.

Il rosso ad Ancelotti

Espulso mentre la panchina della nazionale brasiliana protestava per il gol di Sakamoto nei minuti di recupero Carlo Ancelotti ha spiegato i motivi del cartellino rosso ricevuto: “L’arbitro (Jansen Foo Chuan Hui, di Singapore) mi ha dato il cartellino rosso perché ha detto che non ero in grado di controllare la panchina e che tutti i giocatori erano in campo. Questo è il motivo“. Nella circostanza è stato espulso anche Raphinha che era uscito a metà ripresa e che si trovava in campo.

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Il ct attacca l’arbitro

Secondo il commissario tecnico della nazionale brasiliana, il risultato di 3-2 è stato “dovuto all’atteggiamento dell’arbitro”, che, a detta di Ancelotti, non era la persona adatta a dirigere la partita tra le due squadre: “È un peccato per il risultato, perché non ci piace perdere, ma dobbiamo guardare a ciò che abbiamo fatto bene. Ci sono molte cose positive. Alcuni giocatori che hanno esordito hanno mostrato buone qualità. Per 70 minuti la squadra ha giocato bene. Il risultato, ovviamente, è condizionato dall’atteggiamento dell’arbitro. Ma non è colpa sua; era una partita di alto livello e penso che non avesse l’esperienza necessaria per dirigere un incontro di questo tipo.”

Prossimo test con Singapore

Il ct ha elogiato la squadra avversaria ma, nonostante la battuta d’arresto che ha vanificato la doppietta di Vinicius, si è detto soddisfatto della prestazione del Brasile: “Anche il Giappone è così, la squadra è davvero ben organizzata, con molta intensità, lottano duramente per impedire i nostri contropiede. E sono soddisfatto della partita che abbiamo giocato, a parte l’inizio, che non è stato buono. Dopo, penso che abbiamo reagito molto bene, abbiamo avuto l’opportunità di pareggiare la partita e provare a vincere”.

La nazionale brasiliana, senza Ancelotti in panchina, tornerà in campo martedì prossimo quando affronterà Singapore nello stesso stadio.