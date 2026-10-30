Le scelte del ct verdeoro per amichevoli di novembre: rivoluzione totale e linea verde. C'è un'intera squadra da più di 650 milioni di euro tra i non convocati

Rivoluzione totale. Si possono riassumere così le scelte di Carlo Ancelotti, che ha diramato la lista dei convocati del Brasile in vista delle amichevoli contro Giappone e Singapore in programma il 14 e 17 novembre. Il ct italiano ha fatto delle scelte molto forti, lasciando a casa tanti giocatori blasonati e preferendo puntare su una linea più verde. Ben 15 giocatori su 26 (il 58%) sono under 23.

I convocati del Brasile

Nonostante non stia giocando la sua miglior stagione (in Brasile c’è chi pensa sia stato sostituito da un clone), al centro del progetto verdeoro resta Vinicius Junior. La stella del Real Madrid continua a essere imprescindibile per Ancelotti, così come Raphinha, che sta segnando a raffica con la maglia del Barcellona. Tante le sorprese tra i giovani, da Jonathan Jesus del Cruzeiro in difesa fino alla coppia dello Shakhtar composta da Marlon Gomes e Alisson Santana. Uno solo l’over 30: il terzino sinistro dello Zenit Douglas Santos. Ecco la lista completa (dal valore di più di 900 milioni di euro):

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Portieri: Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino), Morisco (Coritiba)

(Al-Nassr), Lucas (Torino), (Coritiba) Difensori: Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma)

(Athletico-PR), (Inter), (Zenit), Magalhaes (Arsenal), (Nottingham Forest), (Cruzeiro), (Monaco), (Manchester City), (Roma) Centrocampisti: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimaraes (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), Joao Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)

(Corinthians), (Manchester United), (Arsenal), (Botafogo), (Santos), (Aston Villa), (Shakhtar Donetsk) Attaccanti: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estevao (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid)

Due ritorni e una certezza tra gli “italiani”

Tra le sorprese di Ancelotti ci sono anche due “italiani”. Torna infatti tra i convocati Carlos Augusto, chiamato per l’ultima volta nel 2025 ma poi escluso dai Mondiali. Il difensore dell’Inter fin qui è stato tra i migliori della squadra di Chivu e si è meritato a pieni voti la Nazionale. Discorso simile per Lucas Perri, portiere brasiliano che in più di un’occasione ha salvato il Torino di Abate. E’ ormai una certezza, invece, Wesley, freccia sulla fascia della Roma e sempre tra i convocati dal Brasile.

Quante assenze illustri: più di 650 milioni tra i non convocati

In questo processo di ringiovanimento iniziato da Ancelotti, sono tantissimi i nomi illustri che invece non sono stati convocati. Da Alisson ed Ederson in porta, fino a Joao Pedro del Chelsea e Matheus Cunha del Manchester United in attacco. Tutto questo senza tener conto che Marquinhos e Rodrygo sono infortunati. Tre gli italiani le cui esclusioni fanno rumore: Bremer, Douglas Luiz ed Ederson. Out anche l’ex Juve Kaio Jorge, che era tra i possibili nomi a cui Ancelotti stava pensando. Prendendo solo i giocatori che non sono stati convocati, si potrebbe fare un’intera squadra di calcio (dal modulo super offensivo e con tanto di riserve) dal valore di più di 650 milioni di euro.