Brasile, su Ancelotti veleno da Romario: “Prendi le tue cose e vattene, abbiamo subìto già troppe umiliazioni”

L'ex bomber campione del mondo nel '94 attacca apertamente il ct italiano e chiede il suo esonero dopo il ko della nazionale con il Giappone

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Era già successo in parte al momento della sua nomina e in maniera ancor più massiccia dopo i deludenti Mondiali con tante ex stelle del Brasile che avevano espresso prima perplessità e poi critiche nei confronti di Ancelotti ma un attacco così forte e diretto come quello lanciato da Romario fa davvero rumore. Non è la prima volta che l’ex centravanti si scaglia contro l’allenatore italiano e non è solo: in tanti si son chiesti dal primo momento perché scegliere un ct straniero.

Ancelotti sotto accusa

L’ex bomber campione del mondo nel ’94, quando formava una coppia di goleador super con Bebeto, sui social ha chiesto esplicitamente l’esonero del ct, rivolgendosi al presidente della Confederazione calcistica brasiliana (CBF), Samir Xaud, dopo la sconfitta per 2-3 del Brasile contro il Giappone in un’amichevole giocata a Singapore.

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L’attacco di Romario

Su Instagram Romário è stato durissimo: “Ancelotti, basta! Fai le valigie e vattene! Non ne possiamo più! Nessuno mette in discussione il tuo passato. Sei uno dei più grandi allenatori che il calcio mondiale abbia mai visto, ma questo a livello di club. Con la nazionale brasiliana, finora, non hai dimostrato di cosa sei capace. Il messaggio ora è per il presidente della CBF, Samir Xaud. È giovane, brasiliano e credo che voglia il meglio per il nostro calcio. È ora di dimostrare di avere il coraggio di prendere una decisione. Accidenti, signor Presidente! Dica ad Ancelotti di andare all’inferno! Non si può scherzare con la maglia della nazionale. Abbiamo già subito abbastanza umiliazioni e non possiamo rischiare di buttare via un altro Mondiale”.

“Nel calcio a volte le cose non scattano. Con Ancelotti, decisamente, non è successo. Non ha capito le dinamiche del lavoro con una nazionale e, soprattutto, non ha capito che cosa siano il calcio brasiliano e la maglia verdeoro. È arrivato da tempo il momento di cambiare. Addio!”.

Anche i media brasiliani iniziano ad avere qualche dubbio. Lance scrive che il Brasile continua a essere una squadra prevedibile, in difficoltà nel creare occasioni, occupare spazi e controllare il gioco. La palla circola, i giocatori si muovono, ma manca qualcosa di fondamentale: un’idea chiara di come attaccare.

Brasile Vinidipendente

Col Giappone il Brasile ha reagito, ha pareggiato e ha avuto occasioni per portarsi in vantaggio. Ma alla fine è stato punito ancora una volta. Non si è trattato solo di sfortuna. È stato l’ennesimo segnale di una squadra che non sa ancora come controllare le diverse fasi di una partita.

Il quotidiano sottolinea come la Selecao sia troppo dipendente da Vinicius e boccia Raphinha che col Barca incanta e in Nazionale delude.

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