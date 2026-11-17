La Selecao chiude il 2026 con una goleada nell'ultima amichevole dell'anno. Il Pallone d'Oro brasiliano protagonista con tre reti, mentre l'ex attaccante torna a chiedere l'esonero del tecnico italiano.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Brasile risponde alle critiche con una goleada e archivia la sosta per le nazionali con un netto 7-0 ai danni di Singapore. Nell’ultima amichevole del 2026, la Selecao di Carlo Ancelotti ritrova gol e spettacolo dopo la deludente sconfitta per 3-2 contro il Giappone. A prendersi la scena è soprattutto Vinicius Junior, autore di una tripletta nel giro di appena 12 minuti. A segno anche Endrick, Estevao e Rayan, oltre a un’autorete nella ripresa. Il successo sul campo, tuttavia, non basta a spegnere le polemiche attorno alla panchina verdeoro: Romario torna infatti all’attacco del commissario tecnico italiano.

Brasile-Singapore 7-0: Vinicius scatenato, tripletta in 12 minuti

Partita senza storia per il Brasile, che mette subito in chiaro le proprie intenzioni e chiude virtualmente i conti già nel primo tempo. Vinicius Junior apre le marcature al 9′, raddoppia al 15′ e completa la tripletta al 21′, firmando tre reti in appena 12 minuti. Al 31′ arriva anche il poker di Endrick, che manda le squadre negli spogliatoi sullo 0-4. Nella ripresa la formazione di Ancelotti continua a spingere: Estevao trova il gol al 51′, Rayan firma il sesto al 65′, mentre l’autorete di Suhaimi al 74′ fissa il risultato sul definitivo 0-7.

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Romario non molla Ancelotti: “Vai via!”

La goleada non cancella il clima di tensione che accompagna la Selecao e, soprattutto, il suo allenatore. Romario, ex attaccante brasiliano e campione del mondo nel 1994, è tornato a criticare pubblicamente Ancelotti attraverso una lettera aperta, dopo aver già invocato il suo allontanamento in seguito alla sconfitta contro il Giappone. Il messaggio è diretto e non lascia spazio a interpretazioni: “Non stai aggiungendo niente di nuovo al nostro calcio. Lo ripeto: chiedi di andartene! Troveremo un altro allenatore che farà un lavoro migliore del tuo”. L’ex fuoriclasse ha anche chiamato in causa il presidente della CBF, Samir Xaud, sostenendo che sia arrivato il momento di prendere una decisione.

La replica di Ancelotti: “Romario parla molto, è libero di farlo”

Le parole di Romario erano arrivate dopo il ko per 3-2 contro il Giappone, maturato in una partita complicata per il Brasile, con tanto di espulsioni di Ancelotti e Raphinha. Il commissario tecnico aveva già risposto alle critiche, senza nascondere la propria insoddisfazione per la prestazione della squadra, ma ridimensionando gli attacchi dell’ex attaccante. “In un Paese democratico, dove c’è libertà di espressione, tutti possono esprimere la propria opinione. Romario parla molto, parla molto, ed è nel suo diritto”, aveva dichiarato l’allenatore italiano. La larga vittoria contro Singapore rappresenta ora una risposta sul campo, anche se il confronto a distanza tra i due resta aperto. Il bilancio del tecnico italiano, inoltre, resta complessivamente insoddisfacente.