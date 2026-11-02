La Tigre valdostana ha annunciato il suo addio al Centro Sportivo dei Carabinieri, tornerà a gareggiare per lo Sci Club Courmayeur. Intanto Goggia prepara il ritorno negli Stati Uniti

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un annuncio a sorpresa che per qualche secondo ha fatto temere anche il ritiro. Gli appassionati italiani di sci alpino seguono con grande attenzione l’evoluzione delle decisioni di Federica Brignone e di quello che potrebbe fare nel prossimo futuro. E l’annuncio sui social della Tigre Valdostana ha creato un momento di preoccupazione facendo pensare anche a un passo indietro dall’attività agonistica. Sofia Goggia, invece, prepara il ritorno alle gare in programma negli Stati Uniti.

L’annuncio di Federica Brignone

Solo qualche mese fa, Federica Brignone era stata promossa al grado di maresciallo per i suoi meriti sportivi. Ora invece annuncio l’addio all’Arma con un messaggio affidato alla sua pagina social: “Grazie al Centro Sportivo Carabinieri che mi ha accompagnato per tanti anni, pieni di successi. A quanto punto della mia carriera ho deciso di congedarmi e tornerò sugli sci per i colori dello sci club con cui sono cresciuta”. Una decisione a sorpresa per la Tigre valdostana che non ha mai fatto mistero del suo grande attaccamento all’Arma dei Carabinieri che l’ha sempre supportata nel corso della sua carriera. Dalle prossime gare l’azzurra tornerà a gareggiare per lo Sci Club Courmayeur.

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Il motivo della scelta

Difficile capire i motivi che hanno portato Federica Brignone a una scelta del genere. Almeno al momento non sembra una decisione dettata dalla volontà di annuncia a breve il suo ritiro dalle gare. Negli ultimi mesi, la sciatrice azzurra ha spiegato in più di una circostanza di essere pronta a tornare sugli sci solo se questo significherà essersi messa alle spalle in maniera definitiva i problemi fisici che ha continuato ad avere dopo il terribile infortunio al ginocchio dell’aprile 2025. La scelta di dire addio all’Arma potrebbe avere motivazione diversi a cominciare dalla possibilità di intraprendere anche dal punto di vista imprenditoriale strade nuove, con sponsor e altre partnership che fino a questo momento sarebbero dovute passare il vaglio dell’Arma. E forse c’è anche la volontà di un ritorno al passato, alle origini quando lo sci prima di una professione era solo un divertimento.

Goggia in missione per gli Stati Uniti

Dopo essere stata costretta a saltare il primo appuntamento della stagione, il gigante di Soelden, Sofia Goggia si è rimessa a correre per tornare in gara il prima possibile. I due virus che l’hanno messa fuorigioco nel corso della preparazione in Sud America sembrano essere ormai un ricordo. La bergamasca ha approfittato della pista del Rattenbach per ricominciare a correre verso il debutto, e dopo qualche giorno di lavoro in Val Senales sembra tutto pronto per il ritorno alle gare. I due appuntamenti in slalom del 14 e 21 dicembre le permettono di preparare al meglio il debutto che avverrà nel tour statunitense con il gigante di Killington in programma il prossimo 28 novembre.