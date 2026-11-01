Un vero e proprio “doppio” miracolo alle Olimpiadi di Milano Cortina non bastano a Federica Brignone per vincere per il secondo anno di fila lo “Skieur d’Or”: il trionfo è del giovane svizzero

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Niente premio per Federica Brignone. La sciatrice italiana infatti viene battuta nel premio come miglior sciatore/sciatrice dall’anno dalla grande promessa svizzera Franjo von Allmen. La FIS, federazione internazionale del mondo dello sci, ha infatti deciso di premiare il velocista che a Milano Cortina ha conquistato tre medaglie d’oro (due individuali e una nella combinata a squadre.

Il successo di Franjo von Allmen

La decisione della FIS un po’ lascia sorpresi, anche se il premio di “Skieur d’Or” andato a Franjo von Allmen non può far certo gridare allo scandalo. Lo svizzero è la grande promessa dello sci, anzi ormai è molto più che una promessa visti i risultati che ha conseguito nelle ultime stagioni. A Milano Cortina è stato grande protagonista conquistando tre medaglie d’oro, due individuali (SuperG e discesa libera) e una nella combinata a squadra maschile con lo slalomista Tanguy Nef. “Sono davvero entusiasta di potervi ringrazia per il trofeo “Skieur d’or”. E’ sempre bello riguardare al passato e a quello che ho conquistato nella scorsa stagione. Ma ora guardo anche al futuro e alla stagione che sta cominciando sperando di fare ancora meglio”.

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La beffa per Federica Brignone

Secondo un principio semplicemente basato sui risultati della scorsa stagione, la decisione di attribuire a von Allmen il premio come miglior sciatore 2026 è comprensibile. Ma i risultati non sono tutto, o almeno a volte nascondono storie ancora più grandi. Quella di Federica Brignone è una di queste. La campionessa italiana che si era aggiudicata il trofeo nel 2025, è stata autrice di un doppio miracolo alle Olimpiadi di Milano Cortina. A distanza di pochi mesi da un terribile infortunio e senza quasi gareggiare in stagione, la Tigre valdostana ha conquistato infatti l’oro sia in SuperG che in gigante, firmando una delle più grandi imprese della storia di questo sport. La decisione della AIJS (associazione internazionale dei giornalisti di sci), che non tiene in considerazione il percorso e i sacrifici fatti dall’azzurra, sa un po’ di beffa.

Shiffrin, Odermatt e Von battuti

Non si può dire che il premio e i voti che sono stati assegnati non tengono in considerazione anche delle storie che gli atleti rappresentano. La presenza tra i candidati di Lindsey Vonn va proprio in questa direzione, il ritorno alle gare della statunitense e i suoi ottimi risultati sono stati uno dei grandi temi della scorsa stagione terminata però proprio con il bruttissimo infortunio alle Olimpiadi. Devono accontentarsi di un piazzamento anche Mikaela Shiffrin e Marco Odermatt che nella scorsa stagione hanno conquistato la Coppa del mondo generale.