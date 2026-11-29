L’ex sciatrice comincia a pensare alla sua prossima carriera, non esclude anche un futuro televisivo mentre l’Italia non deve disperdere le capacità del fratello Davide

Ora c’è da disegnare il futuro. Federica Brignone ha preso la decisione più difficile ma allo stesso tempo anche quella necessaria. L’addio alle competizioni per la Tigre valdostana è stato un boccone amaro da mandare giù ma anche un peso che si è tolta dalle spalle. Ora per lei comincia un nuovo capitolo, ricco di nuove opportunità, anche lontano dalla neve. E anche per il fratello Davide si aprono nuove possibilità.

Il possibile futuro in televisione

Prima del gigante di Killington, Brignone è intervenuta negli studi Rai per parlare di questo suo momento: “In questo momento mi manca quello che mi è mancato nell’ultimo anno e mezzo. A parte le Olimpiadi ho fatto solo fisioterapia. Il mio fisico non era pronto e la testa era stufa di combattere. Un futuro in televisione? In questo momento non escludo niente, ma allo stesso tempo non fatto programmi per i prossimi mesi. Ora devo lasciar sbollire e per il momento vado a sciare insieme ai miei amici. Vi farò sapere dove e quando farò la gara d’addio”.

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Il pensiero di Ghedina e Compagnoni

La scelta di Brignone non è stata una sorpresa anche se ha lasciato una sensazione anche di amarezza come rivela Deborah Compagnoni: “Gioia e amarezza allo stesso tempo, è quello che provo per lei. Adesso comincia una vita diversa. Per me è stato stato strano perché tutti piangevano”. Anche Kristian Ghedina ha un pensiero per la Tigre: “Ero convinto che ci provasse e l’ha fatto perché è sempre molto dura abbandonare quella che è stata la tua vita. Lo sport è bello ma anche sacrificio e rinunce. Arriva un momento in cui devi dire basta. Dispiace perché lei era un punto di riferimento ma ora si godrà il futuro”.

L’ex skiman: “Davide perfetto per Trocker e D’Antonio”

Federica ha deciso di appendere gli sci al chiodo, almeno per quanto riguarda le competizioni. Ma ora in ballo c’è anche il futuro del fratello Davide. E chi ha conosciuto da vicino la famiglia come il leggendario Mauro Sbardellotto ha le idee chiare. Nel corso di un’intervista a SportTales, lo skiman di Federica Brignone lancia la sua idea: “Davide lo vedrei bene in giro da allenatore, è molto bravo tecnicamente. Non lo dico solo perché lo conosco bene ma perché so come lavora e come si approccia. L’Italia ha due bei talentini da svezzare, Trocker e D’Antonio, in questa fase è importante che vengano affiancate dalle persone giuste. E Davide lo vedrei benissimo accanto a una delle due. Ma questa è solo una mia idea. Non so cosa voglia fare lui”.