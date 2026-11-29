Ora c’è da disegnare il futuro. Federica Brignone ha preso la decisione più difficile ma allo stesso tempo anche quella necessaria. L’addio alle competizioni per la Tigre valdostana è stato un boccone amaro da mandare giù ma anche un peso che si è tolta dalle spalle. Ora per lei comincia un nuovo capitolo, ricco di nuove opportunità, anche lontano dalla neve. E anche per il fratello Davide si aprono nuove possibilità.
- Il possibile futuro in televisione
- Il pensiero di Ghedina e Compagnoni
- L’ex skiman: “Davide perfetto per Trocker e D’Antonio”
Il possibile futuro in televisione
Prima del gigante di Killington, Brignone è intervenuta negli studi Rai per parlare di questo suo momento: “In questo momento mi manca quello che mi è mancato nell’ultimo anno e mezzo. A parte le Olimpiadi ho fatto solo fisioterapia. Il mio fisico non era pronto e la testa era stufa di combattere. Un futuro in televisione? In questo momento non escludo niente, ma allo stesso tempo non fatto programmi per i prossimi mesi. Ora devo lasciar sbollire e per il momento vado a sciare insieme ai miei amici. Vi farò sapere dove e quando farò la gara d’addio”.
Il pensiero di Ghedina e Compagnoni
La scelta di Brignone non è stata una sorpresa anche se ha lasciato una sensazione anche di amarezza come rivela Deborah Compagnoni: “Gioia e amarezza allo stesso tempo, è quello che provo per lei. Adesso comincia una vita diversa. Per me è stato stato strano perché tutti piangevano”. Anche Kristian Ghedina ha un pensiero per la Tigre: “Ero convinto che ci provasse e l’ha fatto perché è sempre molto dura abbandonare quella che è stata la tua vita. Lo sport è bello ma anche sacrificio e rinunce. Arriva un momento in cui devi dire basta. Dispiace perché lei era un punto di riferimento ma ora si godrà il futuro”.
L’ex skiman: “Davide perfetto per Trocker e D’Antonio”
Federica ha deciso di appendere gli sci al chiodo, almeno per quanto riguarda le competizioni. Ma ora in ballo c’è anche il futuro del fratello Davide. E chi ha conosciuto da vicino la famiglia come il leggendario Mauro Sbardellotto ha le idee chiare. Nel corso di un’intervista a SportTales, lo skiman di Federica Brignone lancia la sua idea: “Davide lo vedrei bene in giro da allenatore, è molto bravo tecnicamente. Non lo dico solo perché lo conosco bene ma perché so come lavora e come si approccia. L’Italia ha due bei talentini da svezzare, Trocker e D’Antonio, in questa fase è importante che vengano affiancate dalle persone giuste. E Davide lo vedrei benissimo accanto a una delle due. Ma questa è solo una mia idea. Non so cosa voglia fare lui”.