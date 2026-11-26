La coppia di rivali più forti e amate dello sci italiano finisce con il ritiro di Federica Brignone, arrivata al punto di dover scegliere per la sua salute l'addio allo sport agonistico

Non è stato l’epilogo sperato, per nessuno di quelli che hanno seguito Federica Brignone verso le Olimpiadi di Milano Cortina e il turbinio di emozioni, speranze sulla giostra delle tensioni dettate dall’evidenza del suo dolore ad ogni passo. Una stato di convivenza obbligata che ha dettato – senza ascoltare, né attendere oltre – le tempistiche del ritiro della più grande campionessa di sci alpino italiano di sempre. Una figura immensa, un raro esempio di resilienza, di onesta e sfrontata ostinazione sempre in direzione opposta e contraria. Federica, lo ha detto e lo ha fatto, si ritira perché la sua salute e il suo corpo lo chiedono e non può procrastinare oltre. Sofia Goggia la saluta, le ricorda chi è e come sono cresciute. L’alfa e l’omega dello sci. Diverse eppure inimitabili. Brignone e Goggia non più. Il tributo di Sofia, oggi, a La Pennicanza acquista un senso in più alla luce di questo. Il giusto nella contrapposizione che non termina, forse, così.

Federica Brignone si ritira, il messaggio della rivale Sofia Goggia

Delle personalità che hanno riservato una dedica speciale a Federica Brignone ce ne sono tante, delle autentiche leader come Lindsey Vonn e altre che hanno conosciuto le conseguenze di un problema fisico al pari di Gianmarco Tamberi o Jasmine Paolini. Però con Sofia Goggia è differente.

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Nate e cresciute sugli sci entrambe, ma su piste molti distanti anche a livello chilometrico. Milanese e poi valdostana – La Salle per la precisione – la prima, bergamasca la seconda che sul Monte Pora ha perfezionato le basi del suo sport. Hanno incominciato ad andare forti quasi parallelamente quando erano ragazzine e a crescere con costanza. Più spumeggiante e esplosiva Sofia, più costante e costruttrice di piccoli risultati nel tempo Fede. Una senza l’altra non sarebbe stato lo stesso, ha scritto Goggia. Confermato, ribadito perché senza una rivalità sempre sottintesa pur non essendo ostentata da nessuna delle due.

ANSA

La lettura perfetta di Fiorello

Al post su Instagram che Sofia ha riservato alla sua rivale-amica di sempre la migliore delle dediche: “Se sono l’atleta che sono diventata, io lo sono… lo devo anche a te”. Nulla da aggiungere. Perfetto. A La Pennicanza, Fiorello ha realizzato un raccordo che non era ancora riuscito ad altri. Si è preso la primogenitura di un’ideale, di un nuovo tempo. D’altronde ha creato in quei vuoti, negli spazi lasciati liberi da altri, una narrazione sempre coinvolgente senza costruire altro che un testo che fosse attinente al presente, una testimonianza ironica e disincantata dei nostri tempi in cui anche lo sport ha avuto il suo compito. E così Fiorello riesce a parlare, bene, di Federica e della sua avversaria di sempre, Sofia Goggia.

Ufficio Stampa La Pennicanza

La videochiamata con Goggia

“Mi rattrista davvero tanto. Molto bello il messaggio della sua rivale, Sofia Goggia, che ha detto ‘Se sono l’atleta di oggi, lo devo anche a lei’. Un bellissimo gesto!”.

Subito dopo la videochiamata della sciatrice bergamasca, che in collegamento ha ringraziato lo showman per le parole di apprezzamento e ha aggiunto: “Per noi sportivi arriva il momento di prendere quella decisione, prima o poi. Per Federica è dettato poi anche da problemi fisici e quindi è giusto così. Con la testa vorresti continuare, ma il fisico non regge: penso quindi che lei stia lasciando al momento giusto, nella serenità di aver dato tutto e nella consapevolezza di aver raggiunto traguardi inimmaginabili”.