Dopo un'attesa di circa tre mesi Brignone è tornata finalmente a indossare gli sci per un primo, incoraggiante, test sulla neve

Tre mesi dopo l’ennesima operazione per la rimozione della placca e delle viti dal suo ginocchio sinistro Federica Brignone è tornata finalmente sugli sci per un primo test sulla neve di Cervinia, accolto col sorriso dalla Tigre di La Salle e che fa ben sperare per il suo ritorno alle competizioni, che potrebbe avvenire anche prima della fine del 2026.

Brignone torna sugli sci

L’attesa è finita per Brignone. Tre mesi dopo l’operazione per la rimozione della placca e delle viti dal ginocchio sinistro avvenuta lo scorso 25 agosto l’azzurra è infatti finalmente tornata sulla neve per un primo test in compagnia del fratello Davide e dello skiman Maura Sbardelotto indossando gli sci da gigante. Un primo test che dalle prime impressioni sembrerebbe essere stato positivo per Federica, che sui social ha condiviso alcuni scatti sulle sue storie Instagram di questa sciata in cui la si può vedere bella sorridente. Sensazioni che fanno anche ben sperare per il ritorno alle competizioni – anche se dipenderà ovviamente dalle condizioni del ginocchio -, con il weekend di supergigante di Coppa del Mondo in programma a St. Moritz tra il 18 e il 19 dicembre che potrebbe essere la prima data utile per il rientro di Brignone.

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Il comunicato FISI

Ad annunciare il suo ritorno in pista è stata direttamente la FISI, che ha poi riportato le parole positive di Brignone dopo il test sulla neve: “A distanza di 91 giorni dall’intervento per la rimozione della placca e delle viti dal ginocchio sinistro effettuato dal Presidente della Commissione Medica FISI Andrea Panzeri presso la casa di cura La Madonnina di Milano lo scorso 25 agosto, Federica Brignone è tornata sugli sci sulla pista di Cervinia, dove è nevicato abbondantemente negli scorsi giorni. La pluricampionessa olimpica di gigante e supergigante, insieme al fratello Davide Brignone e al fidato skiman Mauro Sbardelotto, ha usato sci da gigante per effettuare qualche giro in campo libero, primo passo verso un periodo di riavvicinamento alla neve, che verrà parallelamente accompagnato dal percorso riabilitativo e di preparazione atletica che Federica sta svolgendo sin dall’infortunio rimediato nell’aprile 2025. ‘A tre mesi dall’ultima operazione, sono tornata a scivolare a Cervinia e sono contenta’, ha commentato Federica alla fine della mattinata”.

De Chiesa replica a Colturi

Intanto in occasione dell’ultima puntata della rubrica La Scodata di OAsport, Paolo De Chiesa ha risposto per le rime a Lara Colturi, che in una recente intervista a La Repubblica aveva chiesto al tifo italiano di supportarla, nonostante la sua decisione di competere per l’Albania: “Ho letto che vorrebbe lo stesso supporto di Sinner ed Antonelli, ma è un paragone che non regge. Quando Antonelli vince la gara, si mette sempre addosso la bandiera tricolore e sul podio c’è l’inno d’Italia, non quello albanese. Nel tennis esiste un’unica competizione per Nazionali, la Coppa Davis, e Sinner l’ha vinta due volte, sventolando il tricolore. Non poteva certo succedere la stessa cosa quando Lara Colturi ha vinto a Gurgl. Cambiare nazionalità e poi chiedere il tifo degli italiani sarebbe come volere la botte piena e… la moglie ubriaca! L’immenso Marc Girardelli, austriaco in forze al Lussemburgo, non era di certo supportato dagli austriaci, semmai ignorato!!!”.