“Purtroppo, me l’aspettavo un po’. La capisco, devo dire che è già stata bravissima, ha avuto ancora la motivazione, il coraggio e la voglia di tornare alle Olimpiadi nonostante le sue condizioni fisiche. A un certo punto, però, la salute è più importante . Sicuramente è una giornata triste per lo sci italiano leggere questa notizia e sapere che è la fine di una lunghissima carriera, e molti speravano che continuasse. Siamo abituati a vederla sulle piste e a regalare tantissime soddisfazioni a milioni di persone”.

Ma il fiore all’occhiello sono, senza ombra di dubbio, le due medaglie d’oro conquistate alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nel Super-G e nello slalom gigante, tra il tripudio dei tifosi italiani che l’hanno incoronata la regina delle nevi. Adesso, però, è arrivato il momento di pensare a riprendere in mano la vita fuori dalle gare e, soprattutto, a guarire pienamente.

La notizia era nell’aria, adesso è diventata ufficiale: Federica Brignone ha deciso di dire basta e di ritirarsi . Troppo più forte il dolore alla gamba per continuare, nonostante la grande forza di volontà che l’ha sempre contraddistinta. A 36 anni, lascia gli sci dopo aver vinto tutto : 2 Coppe del Mondo generali, 6 Coppe del Mondo di specialità, 5 medaglie olimpiche, 5 medaglie mondiali (2 ori) e 37 gare di Coppa del Mondo (con 85 podi complessivi).

Noi la conosciamo nel suo aspetto pubblico, ma fuori dalle telecamere che persona è Federica?

“La ragazza più semplice che ho conosciuto, è rimasta sempre uguale, con lo stesso sorriso e la stessa semplicità, non si è mai montata la testa. Sempre positiva e disponibile con le ragazze della squadra, con le più giovani si è messa a disposizione, quindi posso dire solo cose belle. Negli ultimi anni l’ho vista molto meno, però prima l’ho vissuta in pista e fuori e, ripeto, la ragazza più semplice del mondo. Le piaceva divertirsi quando c’era l’occasione, ma poi di nuovo ritornare a essere quella più grinta e voglia di far bene. Lascia un vuoto enorme nello sci del nostro Paese, se vogliamo fare un paragone con le sciatrici del passato, è come quando si è ritirata Deborah Compagnoni“.

Se potessi dirle qualcosa, cosa le diresti adesso?

“Sono forse un po’ invidioso, perché ha trovato il coraggio di dire basta e, quindi, vedere anche il bello della vita fuori dalla competizione. Posso solo dire ‘chapeau’ per come si è comportata e come è stata con tutti e, in secondo luogo per i risultati raggiunti. È bello quando si vince, a tanta gente rimane solo quello in testa, però alla fine contano altre cose nella vita“, ha concluso Innerhofer a Virgilio Sport.