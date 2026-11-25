Dopo mesi di dubbi, test sulle nevi e nuove operazioni, Federica Brignone ha sciolto le riserve sul prosieguo della sua carriera, annunciando attraverso un video il suo ritiro dalle competizioni ufficiali. Una notizia che ovviamente crea un profondo dispiacere agli appassionati e ai tifosi, che però potranno vederla in pista un’ultima volta in occasione della sua gara d’addio, che ancora non si sa quando si potrà tenere.

Brignone annuncia il ritiro

Alla fine la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere è arrivata. Dopo le sofferenze e i continui dolori dopo il terribile incidente che l’aveva vista protagonista ad aprile 2025 Brignone ha deciso di annunciare il ritiro. Una scelta sofferta e arrivata in seguito ai due giorni di test sulle nevi di Cervinia dopo l’ennesima operazione alla quale si era sottoposta ad agosto. Troppo infatti il dolore per Federica, che a 36 anni ha deciso così di chiudere la carriera.

Le parole di Brignone

Una scelta comunicata in prima persona da una Brignone visibilmente emozionata e certamente in parte anche dispiaciuta, ma che a questo punto della sua carriera non ha più intenzione di lottare contro il dolore. Un annuncio che la Tigre di La Salle ha voluto dare in mezzo alla neve, con la promessa ai suoi tifosi di un’ultima gara per salutarsi come si deve a una campionessa del suo calibro: “Ciao a tutti, dopo questi due giorni sulla neve mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e, soprattutto, che mi fa troppo male per cui ho deciso di finire la mia carriera da atleta e di non fare più gare, anche se è una decisione molto difficile. Però mi piacerebbe davvero riaprire ancora una volta il cancelletto di gara per salutare questo mondo che amo e che adoro e per salutare tutti. Vi farò sapere dove e quando. Ciao, a presto e grazie a tutti”.

Il saluto di Flavio Roda

L’Italia perde così la punta di diamante dell’intero movimento, con il presidente della FISI Flavio Roda che non ha nascosto tutta la sua tristezza per il ritiro di Brignone, ringraziandola per quanto fatto nel corso della sua carriera: “Per la nostra Federazione è una grave perdita, allo stesso tempo dobbiamo solamente ringraziare Federica per avere portato la nostra Federazione e lo sci alpino ai massimi livelli a livello mondiale”. Negli occhi della gente però rimarranno per sempre le sue incredibili imprese, compreso quanto realizzato alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dove otto mesi dopo il terribile incidente stupì il mondo intero conquistando i suoi primi due ori olimpici, il tutto davanti al proprio pubblico.