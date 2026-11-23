La campionessa valdostana si prepara a effettuare il primo test sugli sci per capire le condizioni del suo ginocchio: a Cervinia potrebbe arrivare il verdetto sul suo futuro

L’Italia incrocia le dita con la voglia di rivedere all’opera Federica Brignone. L’infortunio non è ancora alle spalle con la Tigre valdostana che deve fare i conti con le conseguenze di quel terribile incidente di aprile 2025. Una lunga pausa dalle gare, un rientro di corsa per provare a esserci a Milano Cortina e poi di nuovo lo stop. I dubbi sul futuro restano ma questa settimana potrebbe essere quello della chiarezza.

Il ritorno sugli sci a Cervinia

Quale sarà il futuro di Federica Brignone? Negli ultimi mesi la sciatrice valdostana ha dovuto rispondere praticamente a ogni intervista alla domanda sul suo ritorno alle gare. E lo ha fatto con una risposta tanto semplice quanto inevitabile: “Solo se ci saranno le condizioni”. Da oltre un anno, Brignone deve fare i conti con le conseguenze del terribile incidente rimediato nell’aprile 2025. Ha fatto una corsa contro il tempo per riuscire a essere protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina (con due ori che hanno del miracoloso), prima di decidere di fermarsi ancora una volta. Ora però arriva il momento decisivo con l’0azzurra che tornerà sugli sci dopo l’operazione dello scorso 25 agosto (per rimuovere placche e viti) per capire quali sono le sue sensazioni.

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Il test per il futuro

Non è il momento di lanciarsi in ipotesi e previsioni. Federica Brignone, secondo le ultime indiscrezioni, rimetterà gli sci ai piedi a Cervinia in quello che sarà un test per capire quale sarà il suo futuro. Solo se le risposte saranno positive si può pensare al rientro con la trasferta americana che però è già esclusa dai piani. L’ipotesi di un debutto deve essere spostata sulla tappa europea di St. Moritz dove sono in programma due superG e un gigante. Anche sulle gare la Tigre dovrà prendere una decisione, se continuare a fare almeno superG e gigante lasciando fuori la più impegnativa discesa, oppure se scegliere solo la specialità più tecnica per avere un ritorno meno stressante. Tutte domande che potrebbero finalmente avere una risposta.

Colturi gira il coltello nella piaga

L’Italia si prepara al ritorno in gara di Sofia Goggia, spera in buone notizie da Cervinia per Federica Brignone e incassa con un po’ di amaro in bocca la vittoria di Lara Colturi nello slalom di Gurgl. L’Italia non vince nella disciplina più tecnica dal 2009 quando fu Chiara Costazza a salire sul gradino più alto del podio, e continua a non farlo visto che la torinese Colturi gareggia con bandiera albanese. A Repubblica, la giovanissima sciatrice si è confessata parlando dell’emozione della prima vittoria, del rapporto con la mamma ma anche quello per l’Italia: “Non mi pento di aver scelto l’Albania ma voglio il tifo italiano”. E in tanti tifano per lei, sarebbero stati anche di più se sotto la bandiera tricolore ma di sicuro non è una colpa della bravissima Lara.