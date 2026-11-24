Risultato prestigioso per le ragazze del padel che centrano l'obiettivo medaglia e si aggiudicano il bronzo

Successo azzurro da non dimenticare anche nel padel mondiale. Nella finale della FIP World Cup si contendono il titolo Spagna e Argentina, ma il terzo gradino del podio mondiale è sempre dell’Italia. Un traguardo diventato realtà per la prima volta nel 2021 e poi confermato dalle nostre in altre tre occasioni: nel 2022, nel 2024 e quindi quest’oggi al Khalifa International Tennis and Squash Complex di Doha. Come cinque anni fa, le nostre hanno conquistato la finale per il terzo posto a spese delle rivali della Francia, chiudendo sul 2-0 grazie alle vittorie delle coppie Baldi/Sussarello e Dal Pozzo/Stellato. Bronzo e rivincita contro le transalpine, che lo scorso anno in Spagna avevano negato alle nostre un posto nella finale degli Europei.

“È una gioia incredibile – ha detto la ct azzurra Marcela Ferrari –: un bronzo meritato che conferma l’Italia alle spalle delle due grandi realtà del padel, Argentina e Spagna. Questa medaglia ha un sapore particolare perché qui a Doha la Nazionale ha aperto le porte alle sue giocatrici più rappresentative che tanto hanno fatto e fanno per il padel italiano, ma anche a ragazze esordienti che con il sudore e il lavoro si sono conquistate la maglia azzurra. Se le giocatrici più rappresentative hanno confermato di essere una garanzia, giusto spendere una parola per le ultime arrivate, in particolare per come si sono integrate nel gruppo dentro e fuori dal campo. Alla fine tutto si può sintetizzare in un breve messaggio: il lavoro paga, le ragazze hanno lavorato benissimo e questo è il risultato”.

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Dopo il bronzo delle ragazze, la nazionale italiana non è riuscita a salire sul podio nella competizione maschile, perdendo per 2-1 la “finalina” col Portogallo e chiudendo al quarto posto, proprio come nell’edizione di due anni fa. Significa aver eguagliato il miglior risultato di sempre, anche se i nostri chiudono con un pizzico di rammarico per l’andamento del duello, aperto dallo splendido successo di Flavio Abbate e Alvaro Montiel Caruso, capaci di spuntarla per 4-6 7-6 7-6 contro Pedro Araujo e Pedro Graca, dopo oltre due ore ad alta tensione. I nostri sono stati bravissimi a cancellare due match-point nel tie-break del secondo set (sul 6-4 per i rivali), e poi a trovare lo spunto decisivo dal 4-4 del tie-break del terzo, con tre punti di fila che hanno dato all’Italia l’1-0.