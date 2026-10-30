Roberta Bruni, lo sfogo contro la Fidal: “Ti curano solo se sei ricco”. Il supporto di Brignone e Battoccletti, l’indignazione dei social

La primatista italiana di salto con l’asta chiude una stagione da incubo dopo un brutto infortunio e sui social si sfoga per il trattamento ricevuto dalla Federazione: “Mio padre ha pagato 15mila euro per l’intervento”

Una stagione da incubo per Roberta Bruni. La primatista italiana di salto con l’asta ha dovuto fare i conti con una serie incredibili di infortuni. Ora sui social arriva anche lo sfogo per aver dovuto fronteggiare questa situazione da sola e senza il supporto della Federazione né di altre istituzioni sportive. E arriva anche la beffa di non far parte della squadra nazionale per il biennio olimpico.

Il duro sfogo di Roberta Bruni

Un post lunghissimo quello che Roberta Bruni affida alla sua pagina Instagram. La saltatrice italiana ha voluto raccontare tutto quello che è successo in un anno da incubo. Una storia cominciata male in occasione dei campionati italiani di Firenze quando riporta un parziale distacco del tendine del bicipite femorale: l’azzurra si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico che ha dovuto pagare da sola, anzi con l’aiuto del padre e con la beffa di non far parte della squadra nazionale per il biennio olimpico.

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Una serie di frustrazioni che l’azzurra racconta sui social: “E’ stato triste scoprire che pur facendo parte della squadra nazionale non rientravo nella fascia ristretta degli atleti che hanno diritto al supporto medico in caso di intervento. Perché, in perfetto stile americano, ti curo se sei ricco, che nel nostro sistema vale per gli atleti super top. Gli altri possono smettere. E così sarebbe stato se non avevi avuto papà pronto a pagare 15mila per il mio intervento”.

L’esclusione della squadra nazionale

La delusione di Roberta Bruni però poggia anche su altri aspetti che potrebbero metterla in contrasto con la Fidal: “Apprendo di non far parte più della squadra nazionale per il biennio olimpico che ci porterà a Los Angeles 2028. Non rispettavo nessun criterio di accesso che mai avrei potuto soddisfare essendomi rotta un tendine ai campionati italiani che ho sempre onorato e vincendo 12. Probabilmente non sono un’atleta di interessa mediatico e certamente non sono medaglietta olimpica e mondiale. Ma il mio l’ho sempre fatto. Quel concetto di squadra di cui sono stata capitana anche due volte, esaltato sotto una foto in partenza da un aeroporto, perderà valore all’improvviso e ti renderai conto che sei solo e che la squadra in realtà è rimasta in quella foto”.

Il supporto di Brignone e Battocletti

Il lungo post di Roberta Bruni non è passato inosservato e sono arrivasti tanti messaggi di supporto a cominciare da quello di una che di infortuni seri ne sa qualcosa come Federica Brignone che scrive: “Mi sorprendo sempre quando leggo queste cose. Viva lo sport”. Immediato anche il messaggio di una delle stelle dell’atletica italiana come Nadia Battocletti: “Forza Robi, ti abbraccio forte”. Ma sono tanti i commenti che arrivano da tante donne del mondo dello sport come Rossella Fiamingo: “Brutto leggere queste cose ma tu sei forte e riuscirai ancora a dimostrarlo”. E ancora quello della campionessa olimpica Caterina Banti: “Triste leggere che un’atleta, e in particolare la sua salute, non vengano tutelate”. Il post della primatista azzurra ha scatenato anche tanta indignazione sui social e ora servirà una risposta anche dalla parte della Federazione e del presidente Mei per provare a porre rimedio a questa situazione.