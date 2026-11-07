Brutta Italia, il Sudafrica non fa sconti: a Torino finisce 66-7 per gli Springboks, quarto ko. nel torneo

Nations Championship, Azzurri deludenti e incapaci di reggere l'urto contro i bicampioni del mondo. All'Allianz Stadium all'intervallo il punteggio era di 45-0. Meta di Ruzza.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

L’Italia s’è persa, per un tempo almeno, o forse anche più. Perché se l’estate aveva addensato nubi sopra la testa degli azzurri, il primo test match di Nations Championship autunnale ha confermato ogni timore. Con il Sudafrica che per un tempo almeno ha fatto il bello e il cattivo tempo contro un’Italia irriconoscibile rispetto a quella ammirata fino all’ultimo Sei Nazioni. Un’Italia letteralmente in balia delle onde: all’Allianz Stadium di Torino finisce 66-7 per i bicampioni del mondo, che pure all’intervallo erano già avanti 45-0. Un punteggio oggettivamente inaccettabile, anche per un’Italia costretta a fare a meno di mezza squadra titolare.

Le tante assenze non devono diventare un alibi

Che sarebbe stata dura la sfida torinese non era certo un mistero, viste anche le scelte di Rassie Erasmus, per nulla allettato dall’idea di rinunciare a qualche buon titolare in previsione della sfida con la Francia di venerdì prossimo a St. Denis. E soprattutto tenendo conto della versione assai sperimentale varata per forza di cose da Quesada, costretto a fare la conta degli assenti (assieme a Riccioni, out per motivi familiari, un elenco di almeno 15 infortunati, tra cui Brex, Menoncello, Negri, Todaro, Zambonin, Spagnolo, Lamaro e Favretto, oltre a diversi giovani di indubbia prospettiva come Faissal, Marini e Odiase), era inevitabile dover fare i conti con uno scenario decisamente probante.

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Ma da qui a provare a giustificare un 45-0 incassato nei primi 40’ ce ne passa: un’Italia mai in grado di risalire il campo, costantemente messa alla frusta da una squadra ben più rodata e abituata a giocare certi tipi di partite, sebbene il Sudafrica non abbia dato l’impressione di voler forzare troppo la mano. Ne è venuta fuori comunque una lezione pesante: troppi gli errori al piede, gli in avanti e le sbavature difensive per poter anche solo sperare di provare a giocarsela contro i maestri sudafricani.

Quesada adesso fatica a far tornare i conti

L’alibi delle assenze verrà preso a pretesto per giustificare la debacle, ma intanto i numeri raccontano della quinta sconfitta consecutiva (partendo da quella col Galles nel Sei Nazioni) e di un’Italia oggettivamente lontanissima parente rispetto a quella che un anno fa aveva battuto l’Australia a Udine oppure l’Inghilterra a febbraio all’Olimpico.

Quesada, bravissimo a mascherare certi limiti tecnici del gruppo nei primi due anni di gestione tecnica (anche aumentando considerevolmente il numero dei convocati, quindi facendo lievitare il livello si tutto il movimento), adesso fatica a trovare la quadra, forse anche perché gli avversari adesso temono l’Italia e non le risparmiano nulla, come fatto da Erasmus anche nella scelta del XV titolare.

Sudafrica ingiocabile: finisce 9 mete a 1…

Gli errori nei 10’ iniziali, con il piazzato e la meta segnata da Feinberg-Mngomezulu, hanno subito fatto capire che sarebbe stato un pomeriggio complicato: van der Berg, Marx e Kolisi dilagano già a metà del primo tempo, con il pubblico di Torino che comincia persino a rumoreggiare. Willemse e Marx firmano altre due mete prima del riposo, con l’Italia in 14 per il giallo rimediato da Hasa al 30’.

È una mattanza, qualcosa che questo livello non può (e non deve) essere tollerato. La ripresa, almeno nei 10’, non fa eccezione: Loew firma la settima metà Springboks, anche se almeno in difesa è un’Italia un po’ più combattiva. E anche in attacco un segnale arriva con la meta di Ruzza, unico barlume di luce di una giornata nerissima, con gli ultimi 10’ che consentono a de Villiers e Hooker di arrotondare il punteggio.

Azzurri ultimissimi in classifica, attesi sabato prossimo a Genova dai Pumas (Argentina) e poi il 21 a Udine dalle Fiji, prima della finale di Twickenham (probabilmente per il penultimo posto). Una prospettiva poco allettante, ma mai come adesso c’è da salvare il salvabile.