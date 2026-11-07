Cagliari-Frosinone: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Cagliari-Frosinone, 11ª giornata di Serie A 2026-27: sabato 7 novembre alle 15 alla Unipol Domus. Probabili formazioni, assenze, arbitro e statistiche.

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Il Cagliari cerca il riscatto, il Frosinone insegue l’Europa: sabato 7 novembre 2026 alle 15, alla Unipol Domus di Cagliari, si gioca l’11ª giornata di Serie A 2026-27. I sardi sono dodicesimi con 13 punti: 4 vittorie, un pareggio, 5 sconfitte, 9 gol segnati e 15 subiti. I ciociari, sesti a quota 20, contano 6 successi, 2 pareggi e 2 ko, con 24 reti fatte e 14 incassate. Una sfida tra la voglia rossoblù di fermare la caduta e l’entusiasmo di una neopromossa che sogna in grande e che sta attirando simpatie un po’ ovunque per la qualità del calcio proposto da Alvini e per la bravura dei suoi giovani intepreti.

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Probabili formazioni di Cagliari-Frosinone

Si va verso un confronto a specchio, con entrambe le squadre orientate al 4-2-3-1. Nel Cagliari, la squalifica di Obert dovrebbe favorire l’impiego di Kofler accanto a Mina, con Freitas a destra e Rodríguez a sinistra davanti a Caprile. Le condizioni di Gagliardini e l’assenza di Deiola restringerebbero le alternative: Romano e Winks dovrebbero presidiare la mediana. Con Nzola in dubbio e Fadera fuori, Mendy potrebbe guidare l’attacco, sostenuto da Adopo, Maldini e Fazzini. Nel Frosinone peserebbe soprattutto il forfait di Raimondo: toccherebbe a Bîrligea sostituirlo. Alle sue spalle dovrebbero agire Ghedjemis, Schmid e Kvernadze, mentre Masini affiancherebbe Calò in mezzo al campo.

Le probabili scelte, con i giocatori di ogni linea elencati da destra verso sinistra:

Cagliari (4-2-3-1): Caprile ; Freitas , Mina , Kofler , Rodríguez ; Romano , Winks ; Adopo , Maldini , Fazzini ; Mendy .

(4-2-3-1): ; , , , ; , ; , , ; . Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bîrligea.

Gli indisponibili di Cagliari-Frosinone

È soprattutto il Cagliari a fare i conti con un’infermeria affollata. La squalifica di Obert obbliga a intervenire sulla difesa, mentre gli stop di Deiola e Fadera tolgono soluzioni tra centrocampo e attacco. Restano da valutare Gagliardini e Nzola, entrambi segnalati in dubbio: la loro presenza non può essere data per acquisita. Ai lungodegenti Felici e Idrissi servirà ancora tempo. Il Frosinone ha meno assenze, ma perde un riferimento fondamentale come Raimondo, miglior realizzatore della squadra. Fuori anche Grillitsch; non risultano squalificati tra i ciociari.

Cagliari – Indisponibili: Deiola (infortunio alla testa), Felici (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio), Fadera (infortunio ai muscoli posteriori della coscia), Idrissi (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio). In dubbio: Gagliardini (infortunio alla caviglia), Nzola (infortunio alla coscia). Squalificati: Obert (un turno per espulsione).

– Indisponibili: (infortunio alla testa), (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio), (infortunio ai muscoli posteriori della coscia), (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio). In dubbio: (infortunio alla caviglia), (infortunio alla coscia). Squalificati: (un turno per espulsione). Frosinone – Indisponibili: Grillitsch (ernia), Raimondo (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

Le due squadre arrivano all’appuntamento con stati d’animo opposti. Il Cagliari ha raccolto appena un punto nelle ultime cinque partite di campionato: dopo il pareggio con la Juventus sono arrivate quattro sconfitte consecutive, con 12 gol subiti e soltanto 3 segnati in questa serie di ko. Il Frosinone, invece, ha conquistato 10 punti nello stesso arco di gare: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, con ben 15 reti realizzate. I successi contro Lecce e Torino hanno dato ulteriore slancio ai ciociari.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Gol fatti Gol subiti Cagliari 0 1 4 1 4 13 Frosinone 3 1 1 10 15 10

Il dettaglio delle ultime cinque gare, dalla meno recente alla più recente:

Cagliari : Cagliari-Juventus 1-1 (pareggio); Monza-Cagliari 4-0 (sconfitta); Cagliari-Bologna 0-2 (sconfitta); Roma-Cagliari 4-2 (sconfitta); Lazio-Cagliari 2-1 (sconfitta).

: 1-1 (pareggio); 4-0 (sconfitta); 0-2 (sconfitta); 4-2 (sconfitta); 2-1 (sconfitta). Frosinone: Napoli-Frosinone 3-0 (sconfitta); Frosinone-Sassuolo 4-2 (vittoria); Atalanta-Frosinone 4-4 (pareggio); Frosinone-Lecce 5-1 (vittoria); Frosinone-Torino 2-0 (vittoria).

L’arbitro di Cagliari-Frosinone

A dirigere la partita sarà Giovanni Ayroldi, assistito da Moro e Colaianni. Perri sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR opererà Marini, con Prontera nel ruolo di AVAR. Nelle tre gare dirette in questa Serie A, Ayroldi ha assegnato 12 cartellini gialli, senza espulsioni né rigori: una media di 4 ammonizioni a incontro. Il suo bilancio comprende anche 76 falli fischiati, pari a circa 25,3 per partita, e 15 fuorigioco.

Le pillole di Cagliari-Frosinone

Il passato sorride al Cagliari, il presente spinge il Frosinone. I rossoblù hanno vinto entrambi i precedenti casalinghi di Serie A contro i ciociari, ma stavolta devono fermare una serie di quattro sconfitte. Gli ospiti inseguono invece un traguardo inedito: la terza vittoria consecutiva nel massimo campionato. Non è soltanto una questione di risultati. Con 24 gol in dieci giornate, il Frosinone ha costruito una partenza offensiva rara per una neopromossa e distribuisce la propria pericolosità su più interpreti. L’assenza di Raimondo rappresenta dunque un esame significativo per questo attacco, che può comunque contare sulla vena di Calò e sulla creatività degli esterni. Occhio soprattutto all’avvio: i ciociari hanno già segnato 14 volte nel primo tempo, dieci nei primi trenta minuti. Per i sardi sarà fondamentale non concedere subito campo e fiducia a un avversario che, vincendo, entrerebbe in un gruppo ristretto di neopromosse capaci di raccogliere almeno 23 punti nelle prime undici giornate.

Il bilancio dei quattro precedenti di Serie A censiti premia il Cagliari : due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Entrambi i successi sardi sono arrivati in casa; l’ultimo confronto nel massimo campionato è però andato al Frosinone , vittorioso 3-1 allo Stirpe il 21 gennaio 2024.

: due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Entrambi i successi sardi sono arrivati in casa; l’ultimo confronto nel massimo campionato è però andato al , vittorioso 3-1 allo Stirpe il 21 gennaio 2024. Le neopromosse sono diventate un ostacolo insidioso per il Cagliari : nelle ultime sette sfide di Serie A contro squadre provenienti dalla cadetteria sono arrivati un solo successo, due pareggi e quattro sconfitte. Quindici i gol incassati, compreso lo 0-4 contro il Monza del 19 ottobre.

: nelle ultime sette sfide di Serie A contro squadre provenienti dalla cadetteria sono arrivati un solo successo, due pareggi e quattro sconfitte. Quindici i gol incassati, compreso lo 0-4 contro il del 19 ottobre. Il Cagliari deve interrompere una striscia di quattro ko consecutivi in campionato. Una quinta sconfitta riporterebbe i sardi a una serie negativa che manca dal periodo marzo-aprile 2022, quando in panchina c’era Mazzarri.

deve interrompere una striscia di quattro ko consecutivi in campionato. Una quinta sconfitta riporterebbe i sardi a una serie negativa che manca dal periodo marzo-aprile 2022, quando in panchina c’era Mazzarri. Dopo aver battuto Lecce e Torino , il Frosinone punta a tre vittorie consecutive: sarebbe la prima volta nella sua storia in Serie A.

e , il punta a tre vittorie consecutive: sarebbe la prima volta nella sua storia in Serie A. I 20 punti del Frosinone dopo dieci giornate richiamano la partenza della Juventus neopromossa nel 2007-08. Con un’altra vittoria i ciociari salirebbero a 23: considerando da sempre tre punti per successo, soltanto Chievo 2001-02, Lazio 1972-73 e Napoli 1965-66 hanno raggiunto almeno quella quota nelle prime undici gare da neopromosse.

dopo dieci giornate richiamano la partenza della neopromossa nel 2007-08. Con un’altra vittoria i ciociari salirebbero a 23: considerando da sempre tre punti per successo, soltanto 2001-02, 1972-73 e 1965-66 hanno raggiunto almeno quella quota nelle prime undici gare da neopromosse. Solo Roma con 28 reti e Inter con 26 hanno segnato più del Frosinone , a quota 24 come la Lazio . Tra le neopromosse, soltanto Fiorentina 1994-95 e Napoli 1950-51 erano arrivate a 24 gol nelle prime dieci giornate. Il riferimento dopo undici partite è rappresentato dalle 26 reti dei viola nel 1994-95.

con 28 reti e con 26 hanno segnato più del , a quota 24 come la . Tra le neopromosse, soltanto 1994-95 e 1950-51 erano arrivate a 24 gol nelle prime dieci giornate. Il riferimento dopo undici partite è rappresentato dalle 26 reti dei viola nel 1994-95. La forza del Frosinone è anche nella distribuzione dei protagonisti: cinque giocatori hanno partecipato ad almeno cinque gol nei cinque maggiori campionati europei. Sono Raimondo (8 reti), Kvernadze (3 gol e 4 assist), Calò (5 e 1), Schmid (2 e 4) e Ghedjemis (1 e 4). Seguono Barcellona , Real Madrid e Atletico Madrid , con quattro giocatori ciascuno.

è anche nella distribuzione dei protagonisti: cinque giocatori hanno partecipato ad almeno cinque gol nei cinque maggiori campionati europei. Sono (8 reti), (3 gol e 4 assist), (5 e 1), (2 e 4) e (1 e 4). Seguono , e , con quattro giocatori ciascuno. Partenze lanciate per il Frosinone : nessuno ha segnato più dei suoi 14 gol nel primo tempo di questo campionato. Dieci sono arrivati entro il trentesimo minuto, altro primato del torneo.

: nessuno ha segnato più dei suoi 14 gol nel primo tempo di questo campionato. Dieci sono arrivati entro il trentesimo minuto, altro primato del torneo. Le reti contro Roma e Lazio hanno riacceso Nzola . Se recuperasse dall’infortunio, potrebbe segnare in tre presenze consecutive di Serie A per la seconda volta in carriera, dopo esserci riuscito tra novembre e dicembre 2020 con lo Spezia .

e hanno riacceso . Se recuperasse dall’infortunio, potrebbe segnare in tre presenze consecutive di Serie A per la seconda volta in carriera, dopo esserci riuscito tra novembre e dicembre 2020 con lo . Calò ha già stabilito un primato per il Frosinone, andando a segno in quattro presenze consecutive in Serie A. Con un altro gol diventerebbe il terzo centrocampista centrale degli ultimi dieci anni a segnare in cinque gare di fila nel torneo, dopo Koopmeiners nel 2024 e Mkhitaryan nel 2021.

Le statistiche stagionali di Cagliari e Frosinone

La differenza più evidente riguarda la produzione offensiva: il Frosinone ha segnato 24 gol contro i 9 del Cagliari, tirando 145 volte contro 87 e centrando lo specchio in 66 occasioni contro 40. I ciociari vantano anche una migliore percentuale realizzativa, 16,55% contro 10,34%, e un possesso medio superiore, 45,3% contro 40,8%. I sardi sono però più precisi nei passaggi, con l’83,59% contro il 73,51%. Molto più contenuto il divario difensivo: 15 reti subite dai rossoblù, 14 dagli ospiti, con tre partite a porta inviolata per entrambe. Il fattore campo, finora, non ha aiutato particolarmente il Cagliari, che alla Domus ha raccolto quattro punti e segnato due gol in quattro incontri; il Frosinone in trasferta ha conquistato cinque punti, con una vittoria, due pareggi e una sconfitta.

Tra i singoli, Maldini guida i marcatori del Cagliari con 5 reti, seguito da Nzola con 2 e da Mendy e Romano con una ciascuno. Adopo è il miglior assistman rossoblù con 2 passaggi vincenti; Deiola è il più ammonito con 4 gialli e Obert l’unico espulso, una volta. Nel Frosinone comanda Raimondo con 8 gol, davanti a Calò con 5, Kvernadze con 3, Bîrligea e Schmid con 2; una rete a testa per Bracaglia, Cichella, Ghedjemis e Terzic. Il primato degli assist è condiviso da Kvernadze, Schmid e Ghedjemis, tutti a quota 4. Bracaglia ha ricevuto più ammonizioni, 4, mentre non risultano espulsioni. Equilibrio tra i portieri: Caprile e Palmisani contano entrambi 3 clean sheet, con rispettivamente 39 e 41 parate.

Statistica Cagliari Frosinone Posizione in classifica 12ª 6ª Punti 13 20 Partite giocate 10 10 Vittorie 4 6 Pareggi 1 2 Sconfitte 5 2 Gol segnati 9 24 Gol subiti 15 14 Media gol segnati 0,9 2,4 Media gol subiti 1,5 1,4 Possesso palla medio 40,8% 45,3% Tiri totali 87 145 Tiri nello specchio 40 66 Precisione al tiro 45,98% 45,52% Percentuale realizzativa 10,34% 16,55% Precisione nei passaggi 83,59% 73,51% Assist 6 17 Calci d’angolo 39 64 Falli commessi 124 149 Cartellini gialli 15 17 Cartellini rossi 1 0 Capocannoniere Maldini, 5 Raimondo, 8 Migliori assistman Adopo, 2 Kvernadze, Schmid e Ghedjemis, 4 Giocatore più ammonito Deiola, 4 Bracaglia, 4 Giocatore con più espulsioni Obert, 1 Nessuno Portiere: partite a porta inviolata Caprile, 3 Palmisani, 3 Portiere: parate Caprile, 39 Palmisani, 41

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FAQ Quando e a che ora si gioca Cagliari-Frosinone? Cagliari-Frosinone si gioca sabato 7 novembre 2026 alle ore 15:00, ora italiana, per l’11ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Cagliari-Frosinone? La partita si disputa alla Unipol Domus di Cagliari. Chi è l’arbitro di Cagliari-Frosinone? L’arbitro è Giovanni Ayroldi, con Moro e Colaianni come assistenti. Il quarto ufficiale è Perri; al VAR c’è Marini, affiancato dall’AVAR Prontera.