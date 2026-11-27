I rossoblù ospitano la squadra di Amorim e sono tanti i dubbi e i ballottaggi per entrambe le formazioni. Pisacane valuta un cambio modulo, Amorim ha un'incognita davanti

Dopo un ottimo inizio di stagione, il Cagliari sta vivendo un momento delicato, reduce da ben cinque sconfitte nelle ultime sei partite giocate. I rossoblù sono alla ricerca dei tre punti e proveranno a conquistarli lunedì 30 novembre alle 20:45, quando ospiteranno il Milan di Amorim. Battere i rossoneri, reduci da una bellissima vittoria in rimonta in Europa League contro l’Olympiakos, non sarà però affatto facile.

Le possibili scelte del Cagliari: tanti ballottaggi

In vista della sfida contro i rossoneri, Pisacane potrà contare su quasi tutta la squadra al completo. Gli unici indisponibili, infatti, saranno Felici e Liteta, mentre Winks è ancora in dubbio. Il dubbio più grande per l’allenatore del Cagliari non riguarda tanto gli uomini, quanto il modulo. Di certo ci sarà Caprile tra i pali, con Zè Pedro, Kofler e Rodriguez in difesa. A fare la differenza sarà la posizione di Obert, terzino sinistro in caso di 4-3-2-1, esterno di centrocampo in caso di 3-5-2. L’altro grande ballottaggio è quindi quello tra Grandu, che agirebbe come esterno destro, o Adopo, che invece andrebbe ad agire dietro alla punta. A centrocampo ci saranno di certo Romano, Deiola e Fazzini, con Maldini sulla trequarti a supporto della punta. Ma chi guiderà l’attacco? Testa a testa serratissimo tra Nzola, in leggero vantaggio, e Mendy.

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Un grande dubbio in attacco per Amorim

Nel Milan, invece, è lunghissima la lista degli indisponibili. Out Loftus-Cheek, Saelemaekers, Terracciano, Gabbia, Chukwueze e soprattutto Modric, con Bartesaghi e Camarda in dubbio. Ecco quindi che le scelte a disposizione di Amorim diventa quasi obbligate, con un solo grande dubbio per l’allenatore rossonero. In porta Maignan, mentre la linea di difesa dovrebbe essere composta da Gila, De Winter, Pavlovic e Diawara. A centrocampo spazio a Rabiot con Jashari e Musah, mentre in attacco ci saranno di certo Moreira e Pulisic, che stanno vivendo un grandissimo momento di forma. L’unico ballottaggio riguarda la punta centrale, dove Ramos è in leggero vantaggio su Cisse. Il giovane talento italiano contro l’Olympiakos è arrivato a quota 10 reti in stagione, mentre il portoghese sta faticando a trovare la via del gol ma aiuta molto la squadra. Amorim dovrà quindi decidere chi preferire dal primo minuto e chi invece far subentrare a partita in corso.

Cagliari-Milan, probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni della sfida dell’Unipol Domus di Cagliari (lunedì 30 novembre ore 20:45, diretta streaming su Dazn).

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zè Pedro, Kofler, Rodriguez; Grandu, Romano, Deiola, Fazzini, Obert; Maldini, Nzola. All. Pisacane

MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Rabiot, Jashari, Musah; Moreira, Ramos, Pulisic. All. Amorim

L’arbitro di Cagliari-Milan: chi è Di Bello

A dirigere la partita sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi, con Baccini e Ceccon come assistenti e Di Marco come uomo. Al VAR ci sarà invece Mazzoleni, con Camplone come AVAR. Di Bello ha arbitrato 20 partite del Milan, con 12 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte per i rossoneri. Ben più negativo, invece, il bilancio con il Cagliari: delle 23 partite dirette dal fischietto di Brindisi, i rossoblù hanno conquistato solo 5 vittorie, con 5 pareggi e 13 sconfitte a completare il quadro.