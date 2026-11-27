Dopo un ottimo inizio di stagione, il Cagliari sta vivendo un momento delicato, reduce da ben cinque sconfitte nelle ultime sei partite giocate. I rossoblù sono alla ricerca dei tre punti e proveranno a conquistarli lunedì 30 novembre alle 20:45, quando ospiteranno il Milan di Amorim. Battere i rossoneri, reduci da una bellissima vittoria in rimonta in Europa League contro l’Olympiakos, non sarà però affatto facile.
- Le possibili scelte del Cagliari: tanti ballottaggi
- Un grande dubbio in attacco per Amorim
- Cagliari-Milan, probabili formazioni
- L'arbitro di Cagliari-Milan: chi è Di Bello
Le possibili scelte del Cagliari: tanti ballottaggi
In vista della sfida contro i rossoneri, Pisacane potrà contare su quasi tutta la squadra al completo. Gli unici indisponibili, infatti, saranno Felici e Liteta, mentre Winks è ancora in dubbio. Il dubbio più grande per l’allenatore del Cagliari non riguarda tanto gli uomini, quanto il modulo. Di certo ci sarà Caprile tra i pali, con Zè Pedro, Kofler e Rodriguez in difesa. A fare la differenza sarà la posizione di Obert, terzino sinistro in caso di 4-3-2-1, esterno di centrocampo in caso di 3-5-2. L’altro grande ballottaggio è quindi quello tra Grandu, che agirebbe come esterno destro, o Adopo, che invece andrebbe ad agire dietro alla punta. A centrocampo ci saranno di certo Romano, Deiola e Fazzini, con Maldini sulla trequarti a supporto della punta. Ma chi guiderà l’attacco? Testa a testa serratissimo tra Nzola, in leggero vantaggio, e Mendy.
Un grande dubbio in attacco per Amorim
Nel Milan, invece, è lunghissima la lista degli indisponibili. Out Loftus-Cheek, Saelemaekers, Terracciano, Gabbia, Chukwueze e soprattutto Modric, con Bartesaghi e Camarda in dubbio. Ecco quindi che le scelte a disposizione di Amorim diventa quasi obbligate, con un solo grande dubbio per l’allenatore rossonero. In porta Maignan, mentre la linea di difesa dovrebbe essere composta da Gila, De Winter, Pavlovic e Diawara. A centrocampo spazio a Rabiot con Jashari e Musah, mentre in attacco ci saranno di certo Moreira e Pulisic, che stanno vivendo un grandissimo momento di forma. L’unico ballottaggio riguarda la punta centrale, dove Ramos è in leggero vantaggio su Cisse. Il giovane talento italiano contro l’Olympiakos è arrivato a quota 10 reti in stagione, mentre il portoghese sta faticando a trovare la via del gol ma aiuta molto la squadra. Amorim dovrà quindi decidere chi preferire dal primo minuto e chi invece far subentrare a partita in corso.
Cagliari-Milan, probabili formazioni
Ecco le probabili formazioni della sfida dell’Unipol Domus di Cagliari (lunedì 30 novembre ore 20:45, diretta streaming su Dazn).
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zè Pedro, Kofler, Rodriguez; Grandu, Romano, Deiola, Fazzini, Obert; Maldini, Nzola. All. Pisacane
MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Rabiot, Jashari, Musah; Moreira, Ramos, Pulisic. All. Amorim
L’arbitro di Cagliari-Milan: chi è Di Bello
A dirigere la partita sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi, con Baccini e Ceccon come assistenti e Di Marco come uomo. Al VAR ci sarà invece Mazzoleni, con Camplone come AVAR. Di Bello ha arbitrato 20 partite del Milan, con 12 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte per i rossoneri. Ben più negativo, invece, il bilancio con il Cagliari: delle 23 partite dirette dal fischietto di Brindisi, i rossoblù hanno conquistato solo 5 vittorie, con 5 pareggi e 13 sconfitte a completare il quadro.