Prima di dividersi Sinner e Cahill hanno voluto condividere con i tifosi una loro bella chiacchierata senza filtri, in cui Jannik e Darren hanno raccontano alcuni retroscena interessanti riguardo la loro collaborazione

Dopo cinque anni ricchi di successi, in cui l’azzurro è passato dall’essere uno dei prospetti più interessanti del tennis maschile a diventare il miglior giocatore del circuito, la collaborazione tra Jannik Sinner e Darren Cahill è giunta al termine per volontà dell’australiano, che ha deciso di dedicarsi alla famiglia e concludere la propria carriera da allenatore passando il testimone a Magnus Norman.

Prima di dividersi i due hanno voluto condividere con i tifosi alcuni ricordi e aneddoti del loro percorso, pubblicando su YouTube un video di una loro bella chiacchierata senza filtri mentre osservano alcune fotografie che racchiudono al meglio la collaborazione tra il giocatore altoatesino e l’allenatore australiano, che ha voluto lasciare a Sinner un ultimo importante consiglio.

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La rivelazione di Sinner su Cahill: “Eri il primo che chiamavo, mi sentivo più vicino a te”

Prima di dividersi e ognuno andare per la propria strada, Sinner e Cahill hanno voluto ripercorrere la loro lunga e fruttuosa collaborazione, rivivendo i successi dell’azzurro attraverso alcuno scatti iconici e svelando anche alcuni aneddoti inediti e simpatici. Nel corso della chiacchierata tra i due Jannik ha poi spiegato l’importanza di Darren al di fuori del campo per lui, con parole che dimostrano l’incredibile legame che il coach australiano è riuscito a conseguire con Sinner: “Mi mancherà la persona accanto a me che posso chiamare 24 ore al giorno, in ogni momento della mia vita, perché abbiamo passato momenti difficili e tu eri sempre la prima persona che chiamavo, perché mi sentivo più vicino a te, specialmente nei momenti più difficili. Questo è ciò che mi mancherà maggiormente. Le vittorie e le sconfitte vanno e vengono, ma il legame con una persona resta”.

L’ultimo consiglio di Cahill a Sinner

Verso la fine del video Cahill ha voluto poi lasciare, o meglio, ribadire a Sinner un ultimo importante consiglio, che dimostra quanto Darren sia sempre stato molto attento all’aspetto mentale di Jannik: “È quello che ti dico sempre: abbiamo lavorato perché tu diventassi la versione migliore di te stesso. A 28, 29, 30 anni, ogni singolo giorno abbi un vero obiettivo per ciò su cui lavori in campo. Allenati con uno scopo. Nel nostro team abbiamo applicato la teoria delle cinque P (Plan, Practice, Play, Persistence e Patience, ndr): pianifica il lavoro, lavora sul piano. È la cosa più importante, avere un piano per affrontare le cose, per allenarsi, per giocare, essere costante, perché non tutti i giorni saranno buoni e avere pazienza, che a volte ti manca un po’, perché vuoi arrivarci il prima possibile, sei come un pilota di Formula 1. Tieni a mente le cinque P e non accontentarti mai”.

La sentenza (in tempi non sospetti) di Cahill su Norman

A raccogliere l’eredità di Cahill nel team di Sinner sarà Magnus Norman, ex n°2 al mondo che da allenatore ha ottenuto i suoi migliori risultati con Robin Soderling (capace di diventare il primo a battere Nadal al Roland Garros nel 2009 e a raggiungere due finale del French Open) e, soprattutto, Stan Wawrinka, che con lui ha vinto i suoi tre titoli del Grande Slam. Una scelta nel segno della continuità per Jannik e avallata senza dubbio da Darren, che già in passato aveva speso parole al miele per Norman, come dimostra anche un vecchio tweet del 2013 in cui il coach australiano aveva elogiato lo svedese: “Magnus Norman ha migliorato ogni giocatore con cui ha lavorato”.