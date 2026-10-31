Il coach australiano pubblica una storia Instagram da Montecarlo: Jannik è alle prese con un esercizio sotto lo sguardo suo, del preparatore Ferrara e dell'osteopata Cipolla.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Magnus Norman può attendere: per il momento c’è ancora Darren Cahill a occuparsi di Jannik Sinner. Fino all’ultimo giorno del suo contratto il coach australiano si prenderà cura del suo pupillo, del ragazzo che ha affiancato quattro anni fa quando era una giovane speranza e che, anche grazie a lui, è diventato una leggenda del tennis. Proprio mentre si rincorrono voci e indiscrezioni a proposito del suo succeessore, il 50enne tecnico svedese avvistato a Montecarlo proprio nelle ultime ore, Cahill – da buon mattacchione qual è – ha pensato bene di “confondere le idee” con una storia social molto significativa.

Cahill, la storia Instagram con Sinner sul tappeto

“The hard work continues, for some”, è la divertente didascalia dello scatto condiviso da Cahill sul suo profilo Instagram. “Il duro lavoro continua, per qualcuno” sottolinea l’ex campione australiano che si mostra sorridente e compiaciuto al fianco di Umberto Ferrara e Andrea Cipolla, rispettivamente preparatore atletico e osteopata di fiducia di Sinner. E proprio Jannik, mentre gli altri se la spassano, è alle prese con un duro esercizio al tappeto. Il rosso di San Candido sta proseguendo la riabilitazione in palestra, ancora per qualche tempo dovrà stare lontano dal campo per le condizioni del suo ginocchio.

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Darren Cahill Instagram Story

Jannik, riabilitazione con Darren al suo fianco

Lo scatto di Cahill conferma anzitutto che Jannik – ma nessuno si è mai sognato di metterlo in dubbio – si sta impegnando a fondo per rimettersi in sesto, con l’obiettivo di tornare in campo già in occasione del Six Kings Slam, il torneo-esibizione di Riad dai compensi faraonici al via il prossimo 27 dicembre. La riabilitazione procede a ritmi serrati e Cahill ha chiarito che intende accompagnare Sinner passo dopo passo, anche se il suo contratto è in scadenza proprio alla fine dell’anno. Un accompagnamento che è allo stesso tempo un passaggio di consegne in favore di Norman.

Cahill-Norman, pronto il passaggio di testimone

Sarebbe stato proprio Cahill, infatti, a favorire l’ingresso dell’ex allenatore di Stan Wawrinka nel team del campione altoatesino, organizzando un colloquio – proprio a Montecarlo – che ha avuto come scopo la conoscenza reciproca di Norman e dell’intero team Sinner. In questo senso si spiegherebbe alla perfezione la specifica “per qualcuno” a proposito del “duro lavoro continua”. Quello di Cahill sta per volgere al termine, quello di Jannik procede senza soste a dispetto dei problemi fisici. Mentre quello di Norman, con tutta probabilità, sta per cominciare in vista di un 2027 in cui Sinner ambisce a tornare numero 1.