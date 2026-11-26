Il commento dopo il buon pareggio 2-2 col Psg

Milano, 26 nov. (askanews) – “Stasera torno a casa molto, molto soddisfatto, perché abbiamo offerto una prestazione di grande qualità, sia a livello collettivo che individuale, contro una squadra straordinaria, che al momento è la più forte. Non solo dispone di giocatori di alto livello, ma ha anche una grande capacità, come collettivo, di interscambiarsi i ruoli. Per noi è stato un banco di prova molto importante, estremamente difficile”. Così Gianpiero Gasperini al termine del match di Champions League fra la sua Roma e il Paris Saint Germain al Parco dei Principi a Parigi. Con Luis Enrique “abbiamo avuto la sensazione – e non è facile dalla panchina – che sia stata una bella gara, diversa dalle altre”. Il match fra Psg e As Roma è terminato due a due.