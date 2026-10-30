Calcio, Milan e Inter presentano il nuovo San Siro: si chiamerà Generali Stadium

Il nuovo San Siro si chiamerà Generali Stadium. L'annuncio è stato dato durante la presentazione del nuovo impianto al castello Sforzesco di Milano

Il nuovo San Siro si chiamerà Generali Stadium. L’annuncio è stato dato durante la presentazione del nuovo impianto al castello Sforzesco di Milano, Lo stadio avrà la forma di un catino posizionato su un podio che lo sopraeleverà. L’esterno avrà forma diagonale e avrà nome della compagnia di assicurazioni italiana Generali. (NPK) (US AC Milan – FC Internazionale Milano)