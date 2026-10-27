Virgilio Sport
CALCIO CALCIO ITALIANO SERIE C CLASSIFICA MARCATORI

Classifica marcatori Serie C 2026-27. I capocannonieri dei 3 gironi

Manconi agguanta Sipos in vetta alla classifica generale con 7 reti, turno di "riposo" per Sipos e Di Stefano fermi a 6 gol. Nel girone B sale Nicastro, nel girone C avanza Butic

4 min di lettura

Pietro De Conciliis

Pietro De Conciliis

Giornalista

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Classifica Marcatori Serie C 2026-27 – Graduatoria generale

Questa la situazione generale dopo l’11a giornata. Manconi aggancia Sipos in vetta alla classifica. Anatriello guida la speciale graduatoria nel gruppo A.

8 Leon Sipos (Reggiana)
8 Jacopo Manconi (Casertana)
6 Simone Rabbi (Ravenna)
6 Lorenzo Di Stefano (Torres)
6 Samuel Pugliese (Picerno)
6 Gennaro Anatriello (Lumezzane)

Sotto il dettaglio girone per girone.

FAQ

Chi sono stati i capocannonieri della Serie C 2025-26?
  • Girone A
    Rabbi (Cittadella): 14 reti
  • Girone B
    Bifulco (Campobasso); Gori e D'Uffizi (Ascoli); Pattarello (Arezzo): 13 gol
  • Girone C
    Chiricò (Casarano): 19 gol (4 rigori)

Quindi il capocannoniere di tutta la Serie C è stato Cosimo Chiricò del Casarano con 19 gol

1 di 3

Serie C Girone A, i marcatori: non si fermano Anatriello e Molina

Nel girone A arrivano solo conferme per Gennaro Anatriello e Juan Ignacio Molina, ancora a segno rispettivamente con Lumezzane e Trento. Bene anche Alex Rolfini, che continua ad essere una delle luci dell'Alcione Milano, nonostante la sconfitta interna con il Carpi di Figoli (autore di una doppietta). Menzione d'onore per Cassata, che ha deliziato il pubblico di Lecco con un pallonetto spettacolare dalla trequarti. Gioia (più che giustificata) per la Folgore Caratese del presidente Michele Criscitiello. Rizzo Pinna e Silvestri trascinano l'Union Brescia, mentre in casa Trento da segnalare il quarto sigillo di Ladisa.

Ecco la top 10 dei marcatori nel girone A di Serie C dopo l'undicesima giornata di campionato:

6 Gennaro Anatriello (Lumezzane)
5 Juan Ignacio Molina (Trento)
5 Alex Rolfini (Alcione Milano)
4 Marco Ladisa (Trento)
4 Fabio Morselli (Alcione Milano)
4 Francesco Galuppini (Ospitaletto)
4 Lorenzo Paolucci (Cittadella)
3 Andrea Mandelli (Albinoleffe)
3 Davide Stefanoni (Ospitaletto)
3 Andrea Mandelli (Albinoleffe)

(in foto Luigi Silvestri dell'Union Brescia)

Serie C Girone A, i marcatori: non si fermano Anatriello e Molina LPS

Serie C Girone B: Sipos a secco, Merola e Maggio protagonisti

Nel girone B, polveri bagnate in casa Reggiana, con la squadra di Tesser che paga a caro prezzo il (mini) momento negativo del capocannoniere Sipos, in ombra nel match perso a Grosseto. Fiorini e Gori protagonisti assoluti. Doppiette di assoluto spessore per Merola del Pescara e Maggio del Ravenna, in attesa del clamoroso ritorno in campo di Ronaldinho. Ancora a segno Vincenzo Plescia con i colori del Latina, che ferma uno Spezia sempre lanciato verso la promozione diretta in Serie B.

Qui di seguito la top 10 dei marcatori nel girone B dopo l'undicesimo turno di campionato:

8 Leon Sipos (Reggiana)
6 Lorenzo Di Stefano (Torres)
6 Simone Rabbi (Ravenna)
6 Matteo Stoppa (Campobasso)
5 Simone Mazzocchi (Spezia)
5 Valentino Coveri (Forlì)
5 Manolo Portanova (Reggiana)
4 Leonardo Bellini (Pianese)
4 Francesco Nicastro (Vis Pesaro)
4 Elia Petrelli (Forlì)

(in foto Lorenzo Gori del Grosseto)

Serie C Girone B: Sipos a secco, Merola e Maggio protagonisti LPS

Serie C Girone C, la classifica marcatori: Manconi in testa, Pugliese ancora in gol

Gol e spettacolo nel girone C, dove Jacopo Manconi aggancia il capocannoniere della C Sipos a quota 8, punendo anche il Bari di Massimo Rastelli. Una rete che consegna (solo) un punto ai falchetti, ma anche la consapevolezza di avere in squadra un bomber di razza per la categoria. In casa pugliese, prima gioia stagionale per Guido Gomez. Doppietta per Massimo Coda con la casacca del Catania, che ne fa sei al malcapitato Giugliano, mentre continuano a spingere con il piede sull'acceleratore Zuberek (Inter U23) e Ravasio (Foggia). Super prestazione per il solito Samuel Pugliese, gioiello del Picerno salito a quota 6 nella classifica marcatori del raggruppamento centro-meridionale. Gol speciale per lui contro la Salernitana di Cosmi.

Ecco la top 10 dei marcatori del girone C dopo l'undicesima giornata di campionato:

8 Jacopo Manconi (Casertana)
6 Samuel Pugliese (Picerno)
5 Riccardo Cargnelutti (Sorrento)
5 Jan Zuberek (Inter U23)
5 Leonardo José Santos Abreu (Picerno)
5 Mario Ravasio (Foggia)
5 Luca Petrungaro (Potenza)
4 Matteo Ghisolfi (Potenza)
4 Roberto De Rosa (Giugliano)
4 Mateus Castro Da Silva (Barletta)

(in foto Jan Zuberek dell'Inter U23)

Serie C Girone C, la classifica marcatori: Manconi in testa, Pugliese ancora in gol LPS
1 di 3

Salute

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Sassuolo - Lazio
Torino - Como
Roma - Cagliari
SERIE B:
Benevento - Catanzaro
Mantova - Cremonese
Cesena - Empoli
Ascoli - Sampdoria
Padova - Sudtirol
Vicenza - Modena
Virtus Entella - Avellino

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio