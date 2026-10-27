Classifica Marcatori Serie C 2026-27 – Graduatoria generale
Questa la situazione generale dopo l’11a giornata. Manconi aggancia Sipos in vetta alla classifica. Anatriello guida la speciale graduatoria nel gruppo A.
|8
|Leon Sipos (Reggiana)
|8
|Jacopo Manconi (Casertana)
|6
|Simone Rabbi (Ravenna)
|6
|Lorenzo Di Stefano (Torres)
|6
|Samuel Pugliese (Picerno)
|6
|Gennaro Anatriello (Lumezzane)
Sotto il dettaglio girone per girone.
FAQ
- Chi sono stati i capocannonieri della Serie C 2025-26?
-
- Girone A
Rabbi (Cittadella): 14 reti
- Girone B
Bifulco (Campobasso); Gori e D'Uffizi (Ascoli); Pattarello (Arezzo): 13 gol
- Girone C
Chiricò (Casarano): 19 gol (4 rigori)
Quindi il capocannoniere di tutta la Serie C è stato Cosimo Chiricò del Casarano con 19 gol
- Girone A