Nel girone A arrivano solo conferme per Gennaro Anatriello e Juan Ignacio Molina, ancora a segno rispettivamente con Lumezzane e Trento. Bene anche Alex Rolfini, che continua ad essere una delle luci dell'Alcione Milano, nonostante la sconfitta interna con il Carpi di Figoli (autore di una doppietta). Menzione d'onore per Cassata, che ha deliziato il pubblico di Lecco con un pallonetto spettacolare dalla trequarti. Gioia (più che giustificata) per la Folgore Caratese del presidente Michele Criscitiello. Rizzo Pinna e Silvestri trascinano l'Union Brescia, mentre in casa Trento da segnalare il quarto sigillo di Ladisa.

Ecco la top 10 dei marcatori nel girone A di Serie C dopo l'undicesima giornata di campionato:

6 Gennaro Anatriello (Lumezzane) 5 Juan Ignacio Molina (Trento) 5 Alex Rolfini (Alcione Milano) 4 Marco Ladisa (Trento) 4 Fabio Morselli (Alcione Milano) 4 Francesco Galuppini (Ospitaletto) 4 Lorenzo Paolucci (Cittadella) 3 Andrea Mandelli (Albinoleffe) 3 Davide Stefanoni (Ospitaletto) 3 Andrea Mandelli (Albinoleffe)

(in foto Luigi Silvestri dell'Union Brescia)