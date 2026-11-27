Secondo The Athletic, il portiere italiano (così come il secondo Rulli) non rientrerebbero nei piani per la prossima stagione: il ritorno in Italia, Premier o l’Arabia Saudita il futuro di Gigio

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una bomba di mercato che arriva come una nuvole a ciel sereno. La fonte è di quelle attendibili, The Athletic, che rivela come il Manchester City potrebbe decidere di rivoluzionare completamente il suo pacchetto portieri rinunciando sia a Gianluigi Donnarumma che a Geronimo Rulli. Una scelta che avrebbe del clamoroso e la regia di Enzo Maresca che non sarebbe contento di come i due estremi difensori lavorano con il resto della squadra.

La rivelazione di The Athletics

A lanciare l’indiscrezione è The Athletics, una fonte sicuramente importante ma ovviamente sempre di indiscrezione si parla. Secondo il portale Gigio Donnarumma non rientrerebbe nei piani futuri del Manchester City nonostante un contratto che lo lega alla squadra fino al giugno 2030. Secondo quanto riportato si tratta di una scelta nata principalmente dalle caratteristiche del portiere italiano e dalla sua scarsa compatibilità con l’idea di gioco di Enzo Maresca. I principi del tecnico infatti prevedono un coinvolgimento importante nella costruzione dal basso: “Non si adatta allo stile di gioco e ostacola la costruzione del gioco – si legge su The Athletic – e le sue parate benché spesso decisivo non bastano a compensare questa lacuna”. E le ultime prestazioni, non proprio esaltanti, avrebbero spinto il club a prendere in considerazione un addio prematuro.

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La rivoluzione di Maresca

Prendere il posto di una leggenda come Pep Guardiola non è impresa semplice. Lo sa bene Enzo Maresca che dopo aver cominciato nel migliore dei modi la sua avventura sulla panchina dei Citizens, sta affrontando ora un momento di grande difficoltà sia in Premier che in Champions. I difetti del team sono venuti a galla in maniera imprevista e improvvisa. Il club inglese rimane convinto nella scelta di puntare sul tecnico italiano e punta a costruire una squadra che risponda alle sue esigenze. E tra queste ci potrebbe essere un intero “pacchetto portieri” del tutto nuovo, visto che secondo The Athletic a essere in dubbio nella prossima stagione ci sarebbe anche il suo secondo Geronimo Rulli.

Juventus e Inter alla finestra, occhio all’Arabia

Un eventuale addio di Gigio Donnarumma non arriverà prima della finestra di mercato della prossima estate. E di certo non si tratta di un’operazione semplice. Il valore di mercato dell’estremo difensore italiano si aggira intorno ai 45 milioni di euro e porta con sé un ingaggio molto importante che si aggira intorno ai 15 milioni di euro a stagione. Sono di fatto pochissime le squadre che si possono permettere anche solo di pensare a un’operazione del genere. In Italia ovviamente Inter e Juventus sono pronte a monitorare con grande attenzione la situazione, il club nerazzurro cerca da tempo una soluzione di lungo periodo per il ruolo di portiere ma le cifre in ballo sembrano impossibili da raggiungere. In Inghilterra, Gigio gode di tanti estimatori e ci sono squadre che potrebbero fargli la corte. Quando si parla di cifre così importanti il pensiero corre immediato anche all’Arabia Saudita, uno dei pochi campionati in grado di raggiungere determinate cifre.