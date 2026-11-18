Noa Lang torna al centro delle voci di mercato e la Lazio valuta il colpo. L'affare risolverebbe un problema agli azzurri e aprirebbe un interrogativo a Formello

Noa Lang può diventare un’occasione tecnica per la Lazio e, contemporaneamente, una soluzione per il Napoli, che avrebbe la possibilità di liberarsi di un giocatore ormai finito al centro di troppe tensioni. Ma Gattuso si prenderebbe una responsabilità importante: inserire un talento dal carattere fumantino in uno spogliatoio che ha costruito la propria forza sulla compattezza e che oggi si gode la vetta della Serie A.

Fabiani pensa a Noa Lang: l’idea per Gattuso

La Lazio guarda al mercato di gennaio e tra i profili valutati da Angelo Fabiani è spuntato anche quello di Noa Lang. L’esterno del Napoli piace alla dirigenza biancoceleste, che lo avrebbe apprezzato anche nella sfida del Maradona prima della sosta. Gattuso cerca un’alternativa a Mattia Zaccagni sulla corsia di sinistra e l’olandese, per caratteristiche tecniche e capacità di saltare l’uomo, rappresenterebbe un’opzione interessante.

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L’operazione, però, è tutt’altro che semplice. La Lazio deve prima capire quali margini avrà per intervenire sul mercato invernale, in attesa delle valutazioni della Commissione di controllo. Anche per questo, al momento, si parla di un’idea e non di una trattativa avanzata: se gennaio non dovesse offrire le condizioni giuste, il discorso potrebbe essere rinviato all’estate.

Conte lo aveva già mandato via

Per il Napoli, l’eventuale partenza di Lang avrebbe anche il sapore di una seconda separazione. L’olandese era arrivato dal PSV nell’estate 2025 per circa 25 milioni di euro, ma la sua prima esperienza in azzurro non aveva rispettato le aspettative. Con Antonio Conte non era mai scattata la sintonia necessaria: poco spazio, difficoltà nell’adattarsi alle richieste tattiche e un rapporto che si era progressivamente raffreddato.

A gennaio 2026 il Napoli aveva così scelto di mandarlo in prestito al Galatasaray. Lo stesso Lang, parlando della sua esperienza in Italia, aveva raccontato di non essersi sentito trattato nel modo giusto e di non aver trovato l’intesa con l’allenatore. “Non è scattata la scintilla con Antonio Conte”, aveva spiegato, ammettendo anche di non avere avuto la sensazione di essere apprezzato.

Il ritorno in estate non aveva cancellato i dubbi. Il Napoli aveva ascoltato le offerte, ma nessuna aveva soddisfatto le richieste del club. Lang è rimasto, Allegri ha provato a rilanciarlo e per qualche settimana sembrava possibile una ripartenza. Poi sono arrivati nuovi episodi che hanno complicato ulteriormente la situazione.

La tribuna contro l’Arsenal e il caso con Allegri

Il primo campanello d’allarme della nuova stagione è arrivato alla vigilia dell’esordio in Champions League contro l’Arsenal, il 9 settembre. Lang era stato inizialmente considerato a disposizione, ma è finito fuori dai convocati all’ultimo momento per una questione disciplinare. Il direttore sportivo Giovanni Manna aveva parlato di un comportamento non idoneo durante l’allenamento, precisando che il giocatore si era scusato con il gruppo e con l’allenatore.

Secondo le ricostruzioni circolate dopo la partita, tutto sarebbe nato da una reazione eccessiva dell’olandese nei confronti del compagno Vergara, colpevole di un passaggio sbagliato. Un episodio che avrebbe fatto intervenire Allegri, deciso a dare un segnale anche attraverso l’esclusione dalla gara europea. Il caso era stato dichiarato chiuso, ma l’immagine di Lang in tribuna aveva riaperto le discussioni sul suo atteggiamento.

Napoli-Lazio, il gesto alla Curva

L’episodio più rumoroso, però, è arrivato proprio contro la Lazio. Durante la sfida del Maradona, Noa Lang si è rivolto verso la Curva A portandosi una mano all’orecchio, in un gesto interpretato da molti come un provocatorio “non vi sento”. L’olandese ha spiegato di voler incitare il pubblico, ma la reazione è stata immediata: da quel momento, una parte dello stadio lo ha fischiato a ogni tocco di palla.

La tensione è proseguita anche dopo il suo contributo al pareggio del Napoli, arrivato grazie a un cross deviato in rete da Pedraza. Lang ha ripetuto il gesto durante l’esultanza, alimentando ulteriormente il malumore. Al termine della partita ha inizialmente provato a lasciare il campo senza raggiungere la curva insieme ai compagni, venendo richiamato dallo staff di Allegri. Una vicenda che si inseriva anche nelle polemiche nate dopo la trasferta di Porto, quando non era andato a salutare i tifosi dopo la pesante sconfitta.

Gattuso, il rischio Lang va oltre il talento

Qui entra in gioco Gennaro Gattuso. La Lazio è prima in classifica, ha conquistato nove vittorie nelle prime undici giornate e ha costruito un gruppo che sembra aver trovato una propria identità. Il lavoro dell’allenatore ha restituito entusiasmo e compattezza a una squadra che non vuole sprecare l’occasione di vivere una stagione da protagonista.

Noa Lang potrebbe aggiungere imprevedibilità, qualità nell’uno contro uno e soluzioni offensive che oggi mancano come alternativa a Zaccagni. Ma il suo arrivo porterebbe con sé anche una questione che va oltre il campo: la gestione del carattere. Gli episodi di Napoli non dimostrano che l’olandese sia destinato a creare problemi ovunque, ma raccontano un giocatore che in più occasioni ha faticato a gestire tensioni e frustrazioni.

Per il Napoli, cederlo significherebbe trovare una possibile via d’uscita da una situazione diventata scomoda. Per la Lazio, invece, sarebbe una scommessa su un talento che deve ancora trovare continuità e misura. Gattuso potrebbe fare un favore agli azzurri, accogliendo un giocatore che a Napoli non sembra più avere un futuro sereno. Ma dovrebbe anche assumersi un rischio: mettere alla prova gli equilibri di uno spogliatoio che oggi funziona e che lo ha portato in vetta.