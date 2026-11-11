Milan, Cardinale vuole subito Tresoldi: la strategia per convincere il Bruges. L’incastro con Cisse e Ramos

Il club rossonero vuole regalare ad Amorim l'attaccante classe 2004: il piano per portarlo a Milano e due dettagli che possono fare la differenza

Il Milan in estate ha speso più di 70 milioni di euro per il cartellino di Goncalo Ramos, che è diventato l’acquisto più costoso della storia del club. Il portoghese, però, fin qui non ha convinto a pieno, autore di appena 3 gol e 2 assist in 14 presenze tra Serie A ed Europa League. Amorim in più occasioni l’ha difeso, sottolineando come sia colpa della squadra, che non riesce a servirlo nel modo giusto, ma nel frattempo la società sta già pensando di muoversi sul mercato. Gerry Cardinale vuole regalare all’allenatore rossonero Nicolò Tresoldi, e lo vuole subito.

Il Milan vuole Tresoldi: il piano (anche tattico) di Cardinale

Qualificarsi alla prossima Champions League è un obiettivo fondamentale per il Milan e, per aiutare Amorim, Cardinale è disposto a fare un’altra spesa importanza. Il profilo di Tresoldi è ritenuto infatti perfetto per potenziare il reparto offensivo. Il classe 2004 ha già segnato 13 gol tra tutte le competizioni con il Bruges, tra cui una tripletta contro l’Inter in Champions League, ed è un profilo giovane e in rampa di lancio. Per il Diavolo sarebbe un investimento importante, certo, ma che in prospettiva futura potrebbe addirittura ripagare.

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Per non parlare poi del piano tecnico-tattico. Tresoldi sarebbe il giocatore ideale da alternare a Ramos al centro dell’attacco, ma potrebbe tranquillamente essere anche un suo compagno di reparto in un attacco a due. Il portoghese, infatti, è un giocatore abile a legare il gioco mentre l’italo-tedesco è molto più una prima punta di peso, di quelle vecchio stampo. Ecco quindi che i due potrebbero giocare insieme, con il giovane Cisse alle loro spalle.

Costo elevato ma i precedenti che fanno ben sperare

Il più grande scoglio è quello economico. Il Bruges è una bottega cara e la scorsa estate chiedeva 40 milioni di euro, tanto da aver rifiutato un’offerta da 35 milioni da parte della Roma. Dopo l’exploit di questo inizio stagione, ora il club belga ha alzato le richieste fino a 50 milioni di euro. Per il Milan sarebbe una spesa pesante, ma necessaria per garantirsi un posto nella prossima Champions League, obiettivo fondamentale sia dal punto di vista sportivo che economico. Tutto questo, pensando però che la prossima estate la richiesta potrebbe salire ancora ma che convincere il Bruges a vendere il loro giocatore migliore a gennaio non sarà facile. Cardinale proverà ad anticipare la concorrenza, forte dei buoni rapporti tra i due club. Nelle ultime stagioni, infatti, il Milan ha già acquistato dal Bruges sia De Ketelaere che Jashari, pagandoli a peso d’oro.

Le origini italiane e quel dettaglio che può cambiare le carte in tavola

L’ago della bilancia potrebbe diventare il giocatore stesso, che nei prossimi mesi è chiamato a due scelte molto importanti. Oltre al club il classe 2004 dovrà decidere anche se continuare a vestire la maglia della Germania (con cui ora è impegnato nell’U21) o se invece accettare la corte dell’Italia di Mancini. Per lui, nato a Cagliari, sarebbe un ritorno a casa, che potrebbe coincidere anche con l’arrivo in Serie A.

Tresoldi, infatti, non ha mai nascosto di essere un grandissimo tifoso rossonero e di sognare di vestire la maglia del Diavolo, come rivelato in una recente intervista a La Gazzetta dello Sport: “Sono cresciuto tifando Milan. Devo tutto a mio nonno: era milanista ed è stato il maestro di golf di Van Basten, Rijkaard e Gullit. È grazie a lui se sono diventato così sfegatato, li seguo sempre“. La volontà del giocatore, quindi, potrebbe rivelarsi decisiva e spostare gli equilibri. Il Milan lo vuole, Cardinale è pronto a investire e il suo futuro sembra essere sempre più legato all’Italia.