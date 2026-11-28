Il Manchester United rinnova unilateralmente Bruno Fernandes e prepara l'assalto a Nico Paz. Il portoghese si avvicina a Milan e Juve

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Il futuro di Nico Paz potrebbe non essere al Real Madrid o al Como. Il talento argentino sbocciato sulle rive del Lario sotto la guida paterna di Cesc Fabregas sarebbe infatti finito nel mirino del Manchester United, pronto a fare follie pur di portarlo in Premier e farne l’erede di Bruno Fernandes. Sul portoghese, infatti, in queste ore la dirigenza dei Red Devils ha preso una decisione drastica. Milan e Juventus osservano, ma la sensazione è che tutto dipenderà da quanto accadrà a Como.

Bruno Fernandes, la scelta drastica dello United

Bruno Fernandes e lo United staranno insieme ancora per un anno. Questo, almeno quanto deciso dalla dirigenza dei rossi di Manchester che ha scelto di concludere anzitempo le trattative – già arenate da mesi – per il rinnovo del contratto e di attivare la clausola unilaterale dell’estensione dell’attuale accorto per un’altra stagione. Una scelta che evita un addio a zero a giugno, ma conferma come lo United non voglia più continuare a investire sull’ex Sporting.

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Red Devils su Nico Paz

Anzi, come riportato da calciomercato.com citando The Athletic, i Red Devils avrebbero già scelto il sostituto del portoghese, che risponderebbe nientemeno che a Nico Paz. L’argentino, infatti, potrebbe essere il primo obiettivo per la campagna di rafforzamento della prossima stagione. Ovviamente, ci sarà da fare i conti con la volontà del Real Madrid, che gode del diritto di recompra e, molto probabilmente, lo attiverà, anche se serviranno 80 milioni di euro.

La richieste di Nico Paz al Real

Il tutto senza dimenticare la volontà del giocatore. Con Nico che direbbe di sì ai Blancos solo in caso Mourinho gli garantisse un ruolo di primissimi piano. In caso contrario, il cartellino del giocatore diventerebbe tutto del Como. La cosa certa è che Paz sarà ancora una volta al centro del mercato. E lo stesso capiterà a Bruno Fernandes che, nonostante il rinnovo, ha altissime probabilità di lasciare Manchester nei prossimi mesi.

Assist a Milan e Juventus

Come ribattuto ormai da settimane, infatti, il portoghese è finito nel mirino anche delle italiane, con Milan, Juventus e Napoli come prime indiziate a offrirgli una maglia per tornare in Serie A dopo le esperienze – da giovanissimo – con le maglie di Udinese e Novara. E non è da escludere che l’addio possa arrivare già nella prossima finestra invernale di calciomercato. Un dettaglio che potrebbe avvicinare Paz allo United e servire l’assist perfetto a rossoneri e bianconeri? Gli agenti del numero 10 del Como sono gli stessi del neo tecnico Pochettino.