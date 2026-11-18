A Cremona si respirano aria di ambizione e grande solidità societaria. I dati del bilancio chiuso al 30 giugno 2026 confermano come il club lombardo rappresenti un modello economico virtuoso nel panorama calcistico italiano: il gruppo riconducibile a Giovanni Arvedi, al timone della società dal 2007, garantisce ricavi da sponsorizzazioni di maglia da record, superiori persino a quelli incassati da Inter, Milan e Juventus considerando complessivamente i principali spazi pubblicitari sulle rispettive divise. Un assetto finanziario d’élite che sostiene le ambizioni sportive di una piazza abituata ad oscillare tra massima serie e cadetteria, attualmente in piena corsa per la zona playoff con 15 punti conquistati nelle prime 11 giornate.
Come ogni realtà ben strutturata, anche sul piano tecnico lo sguardo è già rivolto alle prossime mosse. Con la sessione invernale di calciomercato alle porte, Fabio Pecchia ha già indicato le proprie priorità tattiche ai vertici dirigenziali: sul taccuino degli uomini mercato grigiorossi spicca un profilo giovane ma già rodato, considerato ideale per alzare il tasso qualitativo della rosa e dare l’assalto all’immediato ritorno in Serie A.
Tutte le strade portano a Mantova
Il nome finito in cima alla lista dei desideri della Cremonese è quello di Davide Bragantini. L’esterno offensivo del Mantova rappresenta un vero e proprio pallino per gli uomini chiave dell’area tecnica grigiorossa. Da un lato c’è il direttore sportivo Christian Botturi, che conosce benissimo le qualità del ragazzo per averlo portato in biancorosso e averne accompagnato la crescita fino a pochissimo tempo fa; dall’altro c’è lo stesso Pecchia, che ebbe modo di allenarlo e apprezzarlo ai tempi delle giovanili dell’Hellas Verona.
Nato a Negrar di Valpolicella e cresciuto nel vivaio scaligero, Bragantini approda a Mantova in prestito nell’agosto 2023, risultando subito decisivo nella cavalcata culminata con la promozione in Serie B. A luglio 2024 il club virgiliano decide di puntare con forza su di lui acquistandolo a titolo definitivo con un contratto quinquennale, scelta ripagata da prestazioni continue e determinanti per la salvezza al primo anno. Un percorso netto che ora spinge Pecchia e Botturi a tentare il ricongiungimento a Cremona.
Le caratteristiche tecniche
A certificare la maturità raggiunta dal calciatore ci sono i numeri accumulati finora con la maglia del Mantova: 96 presenze e 18 gol complessivi (di cui 29 gare e 5 reti nella stagione di Serie C), statistiche di assoluto rilievo per un classe 2003. Attaccante esterno che predilige partire dalla corsia di destra per rientrare sul mancino, il numero 30 biancorosso fa della duttilità la sua arma migliore, potendo agire sia da ala pura che da trequartista o mezzala offensiva.
Sotto il profilo strategico, l’eventuale innesto di Bragantini ricalcherebbe la linea tracciata in estate con l’acquisto di Tommaso Berti: profili giovani, italiani, già abituati alle pressioni della categoria e capaci di garantire dinamismo, imprevedibilità e un bottino costante in zona gol.
Le cifre e il nodo cessioni
Sul piano economico, tuttavia, imbastire la trattativa non si preannuncia semplice. Il Mantova considera Bragantini un patrimonio tecnico ed economico di prim’ordine, blindato da un contratto lungo e non semplice da strappare a stagione in corso. La conferma arriva dai movimenti della scorsa estate, quando il patron Filippo Piccoli ha rispedito al mittente un’offerta ufficiale da 2 milioni di euro avanzata dagli olandesi del Groningen, resistendo anche ai sondaggi esplorativi di Hellas Verona e Palermo.
Al momento non si registrano ancora affondi formali, ma la Cremonese sta studiando i margini di manovra per farsi trovare pronta all’apertura delle trattative di gennaio. Prima di sferrare l’assalto decisivo, la dirigenza grigiorossa dovrà però calibrare con attenzione le uscite per sfoltire l’organico ed evitare un nuovo “caso Shpendi”, operazione sfumata questa estate proprio per il mancato sblocco di alcune cessioni in rosa.