A Cremona si respirano aria di ambizione e grande solidità societaria. I dati del bilancio chiuso al 30 giugno 2026 confermano come il club lombardo rappresenti un modello economico virtuoso nel panorama calcistico italiano: il gruppo riconducibile a Giovanni Arvedi, al timone della società dal 2007, garantisce ricavi da sponsorizzazioni di maglia da record, superiori persino a quelli incassati da Inter, Milan e Juventus considerando complessivamente i principali spazi pubblicitari sulle rispettive divise. Un assetto finanziario d’élite che sostiene le ambizioni sportive di una piazza abituata ad oscillare tra massima serie e cadetteria, attualmente in piena corsa per la zona playoff con 15 punti conquistati nelle prime 11 giornate.

Come ogni realtà ben strutturata, anche sul piano tecnico lo sguardo è già rivolto alle prossime mosse. Con la sessione invernale di calciomercato alle porte, Fabio Pecchia ha già indicato le proprie priorità tattiche ai vertici dirigenziali: sul taccuino degli uomini mercato grigiorossi spicca un profilo giovane ma già rodato, considerato ideale per alzare il tasso qualitativo della rosa e dare l’assalto all’immediato ritorno in Serie A.

Tutte le strade portano a Mantova

Il nome finito in cima alla lista dei desideri della Cremonese è quello di Davide Bragantini. L’esterno offensivo del Mantova rappresenta un vero e proprio pallino per gli uomini chiave dell’area tecnica grigiorossa. Da un lato c’è il direttore sportivo Christian Botturi, che conosce benissimo le qualità del ragazzo per averlo portato in biancorosso e averne accompagnato la crescita fino a pochissimo tempo fa; dall’altro c’è lo stesso Pecchia, che ebbe modo di allenarlo e apprezzarlo ai tempi delle giovanili dell’Hellas Verona.