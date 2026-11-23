Date, orari di inizio e risultati di tutte le partite del torneo che aggiudica l'edizione 2026 della prestigiosa Coppa Davis

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Anche quest’anno la Final 8 della Coppa Davis si gioca in Italia, più precisamente a Bologna. Il torneo si disputa dal 24 al 29 novembre 2026. La superficie è il cemento indoor, una mescola a base di resina piuttosto veloce. Il format è quello solito: le migliori otto nazionali si sfidano in un torneo a eliminazione diretta. Sono previsti due singolari al meglio dei 3 set e un doppio. Le squadre ammesse sono: Italia (detentrice); Spagna, Germania, SudCorea, Canada, Cechia, Gran Bretagna, Austria. La squadra azzurra, campione uscente, purtroppo deve rinunciare a Jannik Sinner fermato dall’infortunio al ginocchio; Volandri ha convocato: Cobolli, Musetti, Berrettini, Darderi e il doppista Vavassori.

Calendario Final 8 Coppa Davis 2026

Quarti di finale

ITALIA-SudCorea 25 novembre ore 16.00 Canada-Cechia 24 novembre ore 16.00 Germania-Gran Bretagna 26 novembre ore 10.00 Spagna-Austria 26 novembre ore 16.00

Semifinali

ITALIA/SudCorea-Canada/Cechia 27 novembre ore 16.00 Germania/Gran Bretagna-Spagna/Austria 28 novembre ore 12.00

Finale

– 29 novembre ore 15.00

Dove vedere le partite della Coppa Davis

Le partite sono trasmesse in diretta dalla piattaforma SuperTennis e dalla Rai e in streaming su RaiPlay solo eventuali semifinale e finale con l’Italia in campo. Per avere l’esatto orario di emissione c’è la GuidaTV di Virgilio Sport

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