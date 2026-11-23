Anche quest’anno la Final 8 della Coppa Davis si gioca in Italia, più precisamente a Bologna. Il torneo si disputa dal 24 al 29 novembre 2026. La superficie è il cemento indoor, una mescola a base di resina piuttosto veloce. Il format è quello solito: le migliori otto nazionali si sfidano in un torneo a eliminazione diretta. Sono previsti due singolari al meglio dei 3 set e un doppio. Le squadre ammesse sono: Italia (detentrice); Spagna, Germania, SudCorea, Canada, Cechia, Gran Bretagna, Austria. La squadra azzurra, campione uscente, purtroppo deve rinunciare a Jannik Sinner fermato dall’infortunio al ginocchio; Volandri ha convocato: Cobolli, Musetti, Berrettini, Darderi e il doppista Vavassori.
Calendario Final 8 Coppa Davis 2026
Quarti di finale
|ITALIA-SudCorea
|25 novembre ore 16.00
|Canada-Cechia
|24 novembre ore 16.00
|Germania-Gran Bretagna
|26 novembre ore 10.00
|Spagna-Austria
|26 novembre ore 16.00
Semifinali
|ITALIA/SudCorea-Canada/Cechia
|27 novembre ore 16.00
|Germania/Gran Bretagna-Spagna/Austria
|28 novembre ore 12.00
Finale
|–
|29 novembre ore 15.00
Dove vedere le partite della Coppa Davis
Le partite sono trasmesse in diretta dalla piattaforma SuperTennis e dalla Rai e in streaming su RaiPlay solo eventuali semifinale e finale con l’Italia in campo. Per avere l’esatto orario di emissione c’è la GuidaTV di Virgilio Sport
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