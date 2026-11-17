Una statistica relativa ai 5 principali campionati del Vecchio Continente conferma l’incredibile stagione del regista di Alvini, snobbato dal c.t. nelle sue convocazioni

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Giacomo Calò meglio di Arda Güler, Lamine Yamal, Michael Olise: non siamo impazziti, una statistica diffusa da Opta conferma la straordinaria stagione del regista del Frosinone, arrivato a collezionare numeri migliori dei top player dei principali 5 campionati d’Europa. E chissà se questo dato farà venire qualche dubbio al c.t. Roberto Mancini, che ha snobbato “il Pittore” nelle sue ultime convocazioni per l’Italia.

Frosinone: Calò meglio di Güler, Yamal e Olise

Li chiamano “gamechanger”, i giocatori in grado con una giocata di deviare il corso di una partita, di influenzare il gioco e spingere la propria squadra alla vittoria. Giocatori come Lamine Yamal, Michael Olise e Arda Güler, che con l’arrivo di José Mourinho si sta imponendo come uno dei leader del Real Madrid. In questa stagione, però, nessuno è stato più influente nel gioco della sua squadra di Giacomo Calò, regista del Frosinone arrivato in serie A solo a 29 anni, dopo una carriera spesa tra Lega Pro e soprattutto serie B. Secondo i dati Opta, infatti, il centrocampista rivelazione della serie A è addirittura il miglior giocatore d’Europa in una statistica piuttosto importante.

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Calò primo per occasioni create in Europa

Calò è infatti il primo giocatore per occasioni create nei 5 principali campionati europei (Premier, Liga, serie A, Bundesliga, Ligue 1): ben 46, numero che lo proietta al vertice di una classifica che, dal 2° posto in poi, elenca i nomi dell’alta società calcistica del Vecchio Continente. Dietro Calò compaiono infatti Güler (a quota 42) e Yamal (41), mentre fuori dal podio, con 36 occasioni create finora, ci sono Olise e Iñigo Vicente, 28enne trequartista spagnolo del Racing Santander, l’altro grande “imbucato” dell’elenco.

E per la cronaca, considerando le volte in cui Calò si è messo in proprio, cercando il gol invece della giocata per il compagno, la distanza con le stelle citate non è poi così enorme: “il Pittore” del Frosinone ha segnato 5 gol in serie A, 2 in più di Güler nella Liga, uno in meno di Olise nella Bundesliga. Ad oggi solo Yamal appare distante, con i suoi 10 centri in campionato.

Italia: Calò, Mancini ci ripenserà?

E chissà se su questi numeri finirà per riflettere anche Roberto Mancini, che ha escluso Calò dall’ultima lista dei convocati dell’Italia per la Nations League nonostante il rendimento eccezionale del centrocampista del Frosinone. Una scelta, quella del c.t., motivata da ragioni anagrafiche: “Non possiamo chiamare giocatori di 29-30 anni in questa fase”, disse Mancini in conferenza stampa polemizzando poi con Vincenzo Pisacane, agente di Calò che aveva criticato l’assenza del suo assistito dalla lista azzurra.

Ma se a marzo “il Pittore” dovesse ancora dominare le statistiche internazionali davanti a Yamal e Olise, allora per il c.t. diventerebbe complicato escluderlo dall’Italia, chiamata a conquistarsi un posto ai prossimi Europei.