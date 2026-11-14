La rivalità e gli incroci dei due giovani bomber azzurri nella settimana magica dell’Italia e dell’Under 21

Professionista dal 2005, specializzato in calcio e sport, con esperienza anche in cultura e spettacolo. Attività redazionale presso agenzie di stampa, quotidiani e testate digitali. Competenze nella gestione di contenuti web e nelle attività di ufficio stampa

Li abbiamo battuti su tutti i fronti. Con i grandi e con i piccoli. L’Italia in soli due giorni ha demolito tabù e frontiere e ha conquistato la Francia. Una sorta di Risiko micidiale. Prima l’esercito di Mancini e poi la truppa di Baldini hanno messo a ferro e fuoco gli invisi cugini d’oltralpe. Insomma l’Italia s’è desta in un luminoso week end di Novembre. La Nazionale maggiore batte la Francia a San Siro 3-1, il giorno dopo l’Under 21 fa servizio a domicilio a Laval, paese della Loira dai castelli medievali, vincendo la disfida per 2-1. Mancini e Baldini in una sola filastrocca in rima riportano in alto l’orgoglio italiano, oltre lo sciovinismo transalpino. E c’è un elemento in comune tra i due successi paralleli: il centravanti. Da un lato la notte di Pio Esposito, dall’altro “le jour de gloire” di Francesco Camarda. Due bomber azzurri ma diversi, separati alla nascita da scelte tecniche e da una continua rivalità.

I ragazzi della Via Gluck

Il derby nel derby. Uno gioca nell’Inter, l’atro nel Milan. Uno è esploso in un botto, l’altro è rimasto un “vecchio” predestinato. Ecco la sfida dei ragazzi della Via Gluck che a Milano hanno trovato la loro città di adozione e nascita. Pio è di Castellammare di Stabia, terzo di tre fratelli, cresciuto a pane e Juve Stabia, squadra al tempo allenata dal padre Agostino. Una storia da Benvenuti al Nord, Pio “emigra” a Miano e cresce nelle giovanili dell’Inter. Di lui si dice che è un predestinato. Camarda è “residence” nato in un quartiere di Milano e cresciuto nelle Giovanili del Milan. Anche di lui si dice che è un predestinato. Eccoli da sempre uno di fronte all’altro, con le maglie di una rivalità addosso, che parte dal derby ed arriva a quella personale per scalare posizioni in Nazionale. I due predestinati, con un destino diverso.

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In principio fu Francesco

Il primo a sbocciare è stato Camarda, nonostante oggi sia appena 18enne. Talento precocissimo, semina il panico e miete gol nella Primavera rossonera. Al punto da passare a soli 15 anni in prima squadra. Debutta nel novembre del 2023 diventando il più giovane esordiente della storia della Serie A a 15 anni e 8 mesi. E successivamente diventa il calciatore più giovane ad aver debuttato in Champions League ad appena 16 anni. Ma la premessa non mantiene la promessa. Stagioni di alti e bassi fino a quando va al Lecce. E anche qui stabilisce un record: è il calciatore più giovane ad aver segnato un gol per il Lecce in Serie A a 17 anni e 202 giorni.

Camarda entra nei guinnes dei primati, ma stenta ad entrare nel cuore dei tifosi rossoneri anche quando torna alla casa base di Milano. Amorim lo vuole con sé per cercare il riscatto che al momento però stenta ad arrivare. Riscatto che però giunge dalla Nazionale. Silvio Baldini nella sua breve esperienza ad interim da Ct dell’Italia, lo porta con sé come un buon samaritano. E la strada di Francesco si riapre al mondo. Lo scorso 3 giugno, a soli 18 anni, debutta in azzurro contro il Lussemburgo. Entra ad un quarto d’ora dalla fine. Al posto di chi? Di Pio Esposito che aveva segnato il gol che decise la partita. Il primo incrocio fatale di due destini diversi.

T’amo Pio bomber

Da allora le strade di Pio Esposito e Camarda sono sempre state sghembe. Pio ha scalato vette eccellenti raggiungendo oggi i grandi campioni del passato con il suo score parziale di 9 gol in Nazionale dopo 14 gare. Roba che lo mette sugli stessi standard del primo Francesco Totti avvicinando persino il mito di Gigi Riva. Ad appena 21 anni con un futuro grande quanto l’orizzonte azzurro e una Nazione intera che oggi lo ama come il bomber della rinascita. Quello stesso orizzonte che prima di lui sembrava si fosse spalancato per Camarda, enfant prodige quando Pio era solo uno dei tre fratelli Esposito, mentre Francesco abbatteva tutti i record di precocità del calcio italiano.

Adesso le parti si sono invertite, Camarda si è visto sopravanzare cammin facendo dalla poderosa ascesa del suo “nemico” di sponda nerazzurra opposta, ma ha trovato una seconda opportunità. La “second life”, gliel’ha data il suo primo mentore, ancora Silvio Baldini che lo convocò agli albori della sua avventura azzurra e che lo riporta con sé nell’Under 21. Camarda scende di categoria rispetto alle aspettative originarie, ma sale di quotazione. Sotto la guida di Baldini segna 5 gol, l’ultimo ieri in Francia. Il giorno dopo la doppietta di Pio con l’Italia di Mancini. Uno dietro l’altro, ancora a scappare, ancora ad inseguirsi…

Figli e figliastri

Roberto Mancini, forse per primo nella storia recente della nostra Nazionale, ha aperto le porte alla linea verde convocando i più promettenti e tangibili talenti del nostro calcio in un’ottica di ricostruzione e di programmazione. Ma non tutti hanno potuto aderire alla riforma manciniana. Parliamo dei “figli” di Silvio Baldini che restano ancora figliastri della Nazionale maggiore. Nell’Under 21 che fa stropicciare gli occhi, c’è ancora una riserva aurea non estratta. E parliamo del portiere del Frosinone rivelazione Lorenzo Palmisani (22 anni), di Alessio Cacciamani (19 anni), centrocampista del Torino già nelle brame di varie big, di Comuzzo, difensore roccioso e imponente della Fiorentina (21 anni), Matteo Dagasso (22 anni), centrocampista di tecnica raffinata del Venezia, Luca Lipani (21 anni) difensore del Sassuolo e protagonista ieri con un gol nel match dell’Under 21 in Francia, oltre a Bartesaghi (21 anni), difensore del Milan, lanciato l’anno scorso da Allegri, ma dimenticato quest’anno da Amorim.

Apriamo il fronte della gioventù

Eccolo il punto dolente, i ragazzi che con Baldini stanno valorizzando la loro migliore età, sono spesso ai margini delle squadre di Club. In una Serie A che con una mano chiede l’avanzata del fronte della gioventù per salvare il calcio italiano e poi con l’altra agita un restaurazione conservativista. Predicare l’abbassamento dell’anagrafica in Nazionale e poi razzolare su linee anacronistiche nei Club è come tessere e disfare la tela di Penelope. Questo week end magico e rivelatore delle nostre due Nazionali che dischiudono al mondo il fiore degli anni serva come monito e insegnamento. Affinché figli e figliastri possano riunirsi in un’unica e virtuosa famiglia azzurra.