Camila Giorgi, adesso è ufficiale: nel 2027 tornerà a giocare. Nello staff c'è Panichi, ex preparatore di Djokovic e Sinner

Camila Giorgi ha deciso di fare sul serio, annunciando il ritorno all'attività agonistica nel corso del 2027. "Una scelta maturata con convinzione e determinazione". Solo due mesi fa la nascita di Magnus Vangelis

Stavolta ha deciso di fare sul serio, Camila Giorgi. Non che fosse una che non manteneva la parola: dopo aver deciso di punto in bianco di lasciare il tennis, dopo aver messo su famiglia con Andreas Ignacio Pasutti, adesso ha fatto sapere che a nel 2027 (presumibilmente in estate) tornerà ufficialmente a essere una giocatrice professionista. Seguita da uno staff di preparatori da fare invidia anche alle atlete (attualmente) più titolate del circuito, ma soprattutto decisa a mostrarsi competitiva come tante volte lo è stata nel corso della sua carriera.

Tanta voglia di ricominciare: “Voglio competere ancora”

Camila ha reso pubbliche le sue intenzioni in un post apparso sui propri canali social. “In questi anni la mia vita è cambiata molto, ma il desiderio di giocare e competere non mi ha mai abbandonata”, si legge nella nota. “La maternità mi ha regalato un’esperienza straordinaria e oggi sento di avere le motivazioni e le energie per affrontare questa nuova sfida. So che ci sarà tanto lavoro da fare, ma ho voglia di rimettermi in gioco e di costruire, passo dopo passo, un nuovo capitolo della mia carriera”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quella carriera che fino al 2024 le aveva permesso di raggiungere un best ranking alla 26 (nell’ottobre del 2018) e di vincere 4 titoli (gli International di s-Hertogenbosh 2015 e Linz 2018, il WTA 1000 di Montreal del 2021 e il WTA 500 di Merida nel 2023). È stata in top 100 per 573 settimane consecutive e ha disputato complessivamente 20 partite con la maglia della nazionale italiana, di cui 16 tra Fed Cup e Billie Jean King Cup e 4 nel torneo olimpico di Tokyo 2020. “La decisione è maturata nel tempo, accompagnata dalla volontà di tornare a competere e dalla consapevolezza di affrontare questa nuova fase con motivazioni, prospettive ed equilibri diversi”.

Uno staff deluxe: col marito Pasutti c’è Panichi

Ad accompagnare l’italo-argentina in questa seconda vita tennistica ci sarà il marito Andreas Ignacio Pasutti, nel ruolo di allenatore e responsabile tecnico. Ma lo staff si avvarrà anche della presenza di Marco Panichi, ex preparatore atletico di Djokovic e Sinner, col quale ha collaborato nel 2025 dopo l’allontanamento di Ferrara e Naldi in seguito alla vicenda Clostebol (a sua volta Panichi è stato estromesso dallo staff con l’accusa di “parlare troppo”).

Panichi rappresenta un preparatore di provata esperienza, e come tale la sua presenza è da considerare davvero un upgrade notevole. L’avvocato Pietro Demola si occuperà delle questioni legali, Fabio Tonelli ricoprirà il ruolo di manager.

Chissà se poi tra una tappa e l’altra del circuito Camila si porterà dietro il figlio Magnus Vangelis, nato lo scorso 19 settembre. Le immagini della mamma intenta ad allenarsi sia a ridosso del parto che dopo la nascita del figlio avevano fatto il giro del mondo, dimostrando quali fossero le intenzioni della giocatrice nata a Macerata.