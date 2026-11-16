Camila Giorgi, adesso è ufficiale: nel 2027 tornerà a giocare. Nello staff c'è Panichi, ex preparatore di Djokovic e Sinner

Stavolta ha deciso di fare sul serio, Camila Giorgi. Non che fosse una che non manteneva la parola: dopo aver deciso di punto in bianco di lasciare il tennis, dopo aver messo su famiglia con Andreas Ignacio Pasutti, adesso ha fatto sapere che a nel 2027 (presumibilmente in estate) tornerà ufficialmente a essere una giocatrice professionista. Seguita da uno staff di preparatori da fare invidia anche alle atlete (attualmente) più titolate del circuito, ma soprattutto decisa a mostrarsi competitiva come tante volte lo è stata nel corso della sua carriera.
- Tanta voglia di ricominciare: "Voglio competere ancora"
- Uno staff deluxe: col marito Pasutti c'è Panichi
Tanta voglia di ricominciare: “Voglio competere ancora”
Camila ha reso pubbliche le sue intenzioni in un post apparso sui propri canali social. “In questi anni la mia vita è cambiata molto, ma il desiderio di giocare e competere non mi ha mai abbandonata”, si legge nella nota. “La maternità mi ha regalato un’esperienza straordinaria e oggi sento di avere le motivazioni e le energie per affrontare questa nuova sfida. So che ci sarà tanto lavoro da fare, ma ho voglia di rimettermi in gioco e di costruire, passo dopo passo, un nuovo capitolo della mia carriera”.
Quella carriera che fino al 2024 le aveva permesso di raggiungere un best ranking alla 26 (nell’ottobre del 2018) e di vincere 4 titoli (gli International di s-Hertogenbosh 2015 e Linz 2018, il WTA 1000 di Montreal del 2021 e il WTA 500 di Merida nel 2023). È stata in top 100 per 573 settimane consecutive e ha disputato complessivamente 20 partite con la maglia della nazionale italiana, di cui 16 tra Fed Cup e Billie Jean King Cup e 4 nel torneo olimpico di Tokyo 2020. “La decisione è maturata nel tempo, accompagnata dalla volontà di tornare a competere e dalla consapevolezza di affrontare questa nuova fase con motivazioni, prospettive ed equilibri diversi”.
Uno staff deluxe: col marito Pasutti c’è Panichi
Ad accompagnare l’italo-argentina in questa seconda vita tennistica ci sarà il marito Andreas Ignacio Pasutti, nel ruolo di allenatore e responsabile tecnico. Ma lo staff si avvarrà anche della presenza di Marco Panichi, ex preparatore atletico di Djokovic e Sinner, col quale ha collaborato nel 2025 dopo l’allontanamento di Ferrara e Naldi in seguito alla vicenda Clostebol (a sua volta Panichi è stato estromesso dallo staff con l’accusa di “parlare troppo”).
Panichi rappresenta un preparatore di provata esperienza, e come tale la sua presenza è da considerare davvero un upgrade notevole. L’avvocato Pietro Demola si occuperà delle questioni legali, Fabio Tonelli ricoprirà il ruolo di manager.
Chissà se poi tra una tappa e l’altra del circuito Camila si porterà dietro il figlio Magnus Vangelis, nato lo scorso 19 settembre. Le immagini della mamma intenta ad allenarsi sia a ridosso del parto che dopo la nascita del figlio avevano fatto il giro del mondo, dimostrando quali fossero le intenzioni della giocatrice nata a Macerata.