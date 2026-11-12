Prima mattina di batterie agli Assoluti in vasca corta a Riccione con Pilato che lancia subito un segnale in vista della finale (e dei Mondiali). Qualche sorpresa in più nella rana maschile, dove i big Cerasuolo e Martinenghi si sono fatti battere da Mancini

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Sono ufficialmente iniziati i Campionati Italiani in vasca corta, che assegnerà anche i posti per le qualificazioni ai Mondiali che si terranno dal 1 al 6 dicembre a Pechino. Nella prima mattinata di batterie e qualificazioni a Riccione ha brillato Benedetta Pilato nei 100 metri rana, mentre a livello maschile i big Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi hanno strappato il pass per la finale, facendosi però sorprendere da Gabriele Mancini, il migliore delle batterie. Tornerà in gara nel tardo pomeriggio anche Alessandra Mao, che ha chiuso al secondo posto la sua batteria nei 200 metri stile libero dietro a Simona Quadarella.

Pilato primeggia nelle batterie

Nessuna sorpresa nei 100 metri rana femminili in quel di Riccione, dove Pilato ha dominato le batterie chiudendo passando in finale con il miglior tempo (1’04”38). Una prestazione convincente per Benedetta che, avendo già strappato il pass per i Mondiali, vuole sfruttare i campionati italiani come test per Pechino. Alle sue spalle si sono qualificate Sara Franceschi (1’05”01), Francesca Zucca (1’06”27), Ilaria Cusinato (1’06”84), Irene Mati (1’07”06), Alessia Ferraguti (1’07”65), Vanessa Guerieri (1’07”80) e Giulia Verona (1’07”99).

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Martinenghi e Cerasuolo in finale, ma a trionfare nelle batterie è Mancini

Qualche sorpresa in più l’hanno riservata le batterie maschili nei 100 metri rana, dove gli attesissimi Cerasuolo e Martinenghi hanno vinto le loro gare, facendosi però sorprendere da Gabriele Mancini, che si è qualificato in finale col miglior tempo in 57”00, 86 centesimi meglio di Simone e 91 rispetto a Nicolò, che hanno chiuso il podio dei migliori tempi. In finale avanzano anche Alessandro Pinzuti (57”94), Alessandro Fusco (58”16), Federico Rizzardi (58”21), Stefano Saladini (58”41) e Christian Mantegazza (58”60).

Mao vola in finale nei 200m stile libero con Quadarella

C’era grande attesa anche per le batterie dei 200 metri stile libero, vinte Giulia D’Innocenzo che guida le otto finaliste con il tempo di 1’56”46. Tempi comunque molto ravvicinate per le migliori quattro, con Anna Chiara Mascolo che ha chiuso in 1’56”58, Lucrezia Domina in 1’56”60 e Matilde Biagiotti in 1’56”62. Tempi un pelo più alti per Alessandra Leoni (1’57”02), Bianca Nannucci (1’57”77) e Simona Quadarella, che ha vinto la sua batteria in 1’57”37 davanti alla giovane Alessandra Mao, che ha strappato l’ultimo posto in finale in 1’57”82.