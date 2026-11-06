Dall’Uzbekistan all’Italia, Cannavaro vuole la Nazionale: l’avvertimento alla Juve su Spalletti e la stilettata all’Udinese

L’ex Pallone d’Oro non nasconde le proprie ambizioni, tra la panchina dell’Italia e il messaggio alla dirigenza della Vecchia Signora, passando dall’esperienza a Udine

Fabio Cannavaro guarda ancora all’Italia. Dopo aver girato il mondo da allenatore, accumulando esperienze tra Europa e Asia, il capitano della Nazionale campione del mondo nel 2006 ha un obiettivo ben preciso: guidare un giorno gli azzurri dalla panchina. Attuale ct dell’Uzbekistan, l’ex Pallone d’Oro è intervenuto a Sky Calcio Unplugged, parlando anche della Juventus di Luciano Spalletti e il suo non certo semplice addio all’Udinese.

Il sogno Nazionale

Il desiderio di Cannavaro di tornare protagonista in Italia, magari proprio con sulla panchina Azzurra, è forte: “Il mio obiettivo e il mio sogno è quello di allenare in Italia e allenare la Nazionale. Lavoro per questo, non per girare il mondo e andare in Asia», ha spiegato. Un’ambizione accompagnata dalla consapevolezza che il calcio abbia ormai superato i confini tradizionali. D’altronde, dopo dodici anni di esperienze sulle panchine di mezzo mondo, l’ex centrale ha maturato una visione internazionale che considera fondamentale per la propria crescita: “Oggi il calcio non è solo Europa e lo abbiamo visto nell’ultimo Mondiale, sta crescendo in ovunque”, ha sottolineato.

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L’addio all’Udinese

Nel percorso dell’ex capitano azzurro c’è anche la parentesi sulla panchina dell’Udinese, conclusa nonostante il raggiungimento dell’obiettivo salvezza. Una separazione che Cannavaro dimostra di non avere ancora del tutto compreso e sulla quale non risparmia una certa amarezza: “Ho salvato l’Udinese e nel 99% dei casi quando salvi una squadra l’allenatore viene confermato. Con me è stata fatta una scelta diversa e l’ho accettata, anche se non mi è mai stato spiegato il motivo”, ha raccontato.

Il mondiale con l’Uzbekistan

Nel frattempo il presente (e il futuro) dell’ex Inter, Juve e Real è legato all’Uzbekistan, con un contratto in essere fino a ottobre e una Coppa d’Asia rinviata a dicembre dell’anno prossimo. E, tornando proprio al Mondiale disputato in estate con la nazionale asiatica, Cannavaro non nasconde la propria soddisfazione: “È stata una delle esperienze più belle della mia vita. Siamo una nazionale piccola e conoscevo le difficoltà di affrontare squadre forti, con giocatori d’esperienza. Però è stata una grandissima esperienza, molto formativa anche per i giocatori”.

L’avvertimento alla Juve

Tra i temi affrontati c’è anche la situazione della Juventus, alle prese con la necessità di ritrovare continuità dopo stagioni incerte e un avvio a dir poco a singhiozzo. “Sulla Juve penso che la mancanza di continuità sia il problema maggiore degli ultimi anni. Quanti allenatori e direttori sono cambiati? È normale che poi sia tutto più complicato. Secondo me, bisogna lasciar lavorare le persone senza fare piazza pulita alla prima difficoltà”, ha ammonito il grande ex bianconero, alludendo ovviamente alla necessità di concedere a Luciano Spalletti il tempo per trovare la quadra.