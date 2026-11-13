“È stata una stagione da pilota maturo. Ha dovuto affrontare diversi problemi fisici. Ha capito quando era il momento di stare più tranquillo , come è successo in quest’ultimo weekend durante la gara di domenica. Per cui, diciamo, che è stato un po’ il campionato della maturità. Chiaramente, cerca di cogliere l’obiettivo che per lui è l’ottavo campionato del mondo in MotoGP , il decimo in totale”.

Un risultato davvero incredibile, anche considerando i seri problemi fisici che continuano a tormentarlo e la partenza a rilento della stagione, con le Aprilia che sembravano avere davvero un passo diverso. Ma l a Ducati e il pilota spagnolo sono riusciti a ridurre le distanze e ad essere continui e incisivi nei momenti chiave di questa annata.

È forse questo il miglior Marquez, a 33 anni, che abbiamo avuto modo di vedere in pista?

“Sicuramente è il migliore come pilota, ma anche come persona che ha imparato ad affrontare il dolore. Abbiamo visto le scene alla fine della gara, quando si è tolto il casco e il viso era addolorato, la spalla gli fa male. Per cui, è un pilota che riesce a gestire il dolore, che riesce a gestire anche la paura di rifarsi male. Dal punto di vista sportivo è il migliore. Da quello delle performance, probabilmente era meglio il Marc di qualche anno fa, come competitività. Però, come si dice nel motorsport, è il pacchetto totale quello che conta”.

Parlando di pacchetto, impossibile non fare un riferimento a quello dell’Aprilia con due piloti, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, che potevano portare a casa il titolo. Quest’annata può essere un rimpianto per la casa di Noale?

“Sicuramente c’è, nel senso che l’Aprilia ha lavorato benissimo e i due piloti sono veramente forti. Sono stati, da una parte, sfortunati per tutta una serie di incidenti o di problematiche che hanno avuto durante il campionato e dall’altra avevano davanti un pilota che è veramente molto, molto, forte. Direi che qualche rimpianto ci può essere, perché poteva essere l’anno buono per l’Aprilia per vincere il mondiale”.

Proiettiamoci al prossimo anno, una stagione che ci riserverà tantissime novità regolamentari e moto sensibilmente diverse. Che cosa si aspetta?

“Che sia molto divertente, l’anno prossimo lo sarà molto, a mio avviso. C’è un cambio molto profondo, motori diversi, cilindrate diverse, regole diverse. Ad esempio, si utilizzerà il 100% di biofuel, questa è una cosa molto impegnativa per le aziende e ci sarà tantissima attenzione su come le case riusciranno a interpretare il nuovo regolamento. Dai primi risultati, vedo che tutti quanti stanno avendo dei buoni riscontri, anche comparati con gli anni passati. Ci sono talmente tante incognite da un punto di vista tecnico che nella prima fase tutti saranno interessati a vedere come sarà lo sviluppo tecnico, anche se i piloti poi, secondo me, rimarranno sempre gli stessi quelli che si distingueranno. In cima a tutto c’è sempre il pilota”, ha concluso Fiorani a Virgilio Sport.