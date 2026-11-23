Il neo campione delle Atp Finals 2026, Carlos Alcaraz, ha lasciato l’hotel Principi di Piemonte di Torino, salutando i tifosi all’esterno della struttura in attesa di vedere il tennista. (immagini di Tino Romano)
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