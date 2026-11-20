Il campione spagnolo in forte dubbio dopo il fastidio alla coscia accusato contro il russo Daniil Medvedev, posta la risonanza magnetica la sessione posticipata alimenta le domande sul match

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Avere dubbi sulla presenza in campo di Carlos Alcaraz è più che legittimo. A un’ora circa dall’ultima sfida del gruppo Ivan Lendl in programma contro l’azzurro Flavio Cobolli, in questa edizione 2026 delle Nitto Atp Finals e alla doppia (pare) risonanza magnetica alla coscia, quel fastidio al bicipite femorale della gamba sinistra potrebbe essere decisivo. Rischiare o preservarsi? il regolamneto induce a una conclusione, ma di mezzo c’è l’integrità fisica del tennista spagnolo.

I dubbi sulla coscia di Alcaraz dopo Medvedev

Durante la partita contro il russo, lo spagnolo aveva accusato un fastidio persistente destando inevitabilmente allarme optando poi per una vigilia di riposo totale a Torino, saltando gli allenamenti per sottoporsi a una risonanza magnetica. Gli esami medici hanno scongiurato lesioni gravi, ma c’è un ulteriore risvolto in merito al sette volte campione Slam che dovrebbe affrontare Cobolli nell’ultima partita del girone, fissata non prima delle ore 14:00 all’Inalpi Arena.

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L’allenamento posticipato, Carlos scenderà in campo?

Da programma, Alcaraz sarebbe dovuto scendere in campo per un allenamento attorno alle ore 10:45 ma stando a numerosi alert lanciati soprattutto da giornalisti spagnoli presenti alle Atp Finals lo spagnolo avrebbe deciso di posticipare alle 13:00 l’ultima sessione, a poco meno di un’ora dal match. Che cosa sta accadendo, quindi?

Le ipotesi: conviene comunque giocare

Alcaraz potrebbe decidere e valutare last second che cosa fare, ma va considerato che se dovesse ritirarsi a partita in corso, non sarebbe ancora fuori dal torneo e presentarsi avrebbe la sua convenienza, al netto delle sue condizioni di salute. Lo spagnolo è già matematicamente al primo posto del girone Ivan Lendl a prescindere dai risultati e potrebbe stopparsi nel corso della partita per preservarsi pur non andando incontro all’eliminazione dal torneo.

Nel caso in cui invece Carlitos decidesse di dare forfait all’ultimo nella sfida contro l’italiano, senza presentarsi allora il numero 3 abbandonerebbe le Atp Finals, concedendo l’accesso alla semifinale a Tiafoe e Medvedev in quanto entrambi vincitori su Cobolli e che si contenderebbero quindi il primo posto nel girone. Da qualsiasi punto di vista si osservi la questione, Carlitos dovrebbe presentarsi sul campo blu per sentire il proprio corpo e trarre le conseguenze a partita già iniziata.