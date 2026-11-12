Il campione argentino è mancato a 77 anni dopo una carriera enorme, incredibile sia da giocatore che da dirigente e presidente

È stato un calcio romantico, prodigioso quanto denso di drammi umani e sportivi che oggi coinvolgono anche Carlos Alberto Babington, l’inglese come venne soprannominato all’epoca e scomparso mercoledì scorso all’età di 77 anni. Forse pochi per chiunque altro, tanti per tutto quello che ha messo in un simile intervallo il centrocampista argentino, dotato di un tiro di sinistro poderoso. È stato anche un allenatore che ha portato a termine tre promozioni e ha guidato due dei club più importanti del Paese, River Plate e Racing Club. Nella sua carriera ha ricoperto il ruolo pure di dirigente, che gli ha impedito di tornare al suo amato Huracán negli ultimi quindici anni. L’unico vero rimpianto che lo ha accompagnato.

Carlos Alberto Babington morto a 77 anni

Come avviene spesso e volentieri, sono i luoghi a indirizzare il tifo e così era stato anche per il campione argentino cresciuto a Parque Patricios e ciò che lo ha reso un tifoso dell’Huracán. Babington ha iniziato a giocare a calcio al River Plate nelle squadre Under 15 e Under 16, ricoprendo il ruolo iniziale di terzino sinistro. Chiusa quell’esperienza, l’inglese ha realizzato un sogno, un obiettivo come quello di entrare a far parte delle giovanili dell’Huracán , con cui ha fatto il suo debutto il 9 marzo 1969: l’allenatore Miguel Ángel Vidal lo fece entrare nel secondo tempo della partita che la sua squadra ha perso 3-2 contro il Deportivo Morón allo stadio del Vélez Sarsfield. Huracán era la squadra del cuore dell’inglese: 312 partite e 129 gol in due periodi distinti, tra il 1969 e il 1974 e tra il 1978 e il 1982, i numeri che rendono l’attaccamento alla maglia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una rappresentativa amata eppure lontanissima dai fasti prima di Diego Armando Maradona e, poi, di Leo Messi.

La storia con Huracan

Fu uno dei protagonisti della squadra creata da César Luis Menotti , che vinse il campionato metropolitano del 1973. In quella grande squadra condivise l’attacco con René Houseman, Miguel Ángel Brindisi, Roque Avallay e Omar Larrosa.

“La mia storia con l’Huracán è lunghissima. È il ricordo più bello che ho. Mi sono divertito molto, mi è piaciuto tantissimo. Quella squadra (quella del 1973) rappresentava il tipo di calcio che piace agli argentini. Quell’Huracán era la squadra del cuore”, aveva dichiarato Babington in un’intervista a Clarín nel settembre 2023, a cinquant’anni dalla conquista di quel titolo. Tra i suoi due periodi all’Huracán, ha avuto una parentesi in Europa: ha giocato per quattro stagioni nella neonata Bundesliga, la seconda divisione della Germania Ovest, con il Wattenscheid 09. Dopo la sua seconda esperienza all’Huracán, concluse la carriera con i Tampa Bay Rowdies, negli Stati Uniti (1982), e con lo Junior de Barranquilla (1983).

La Nazionale argentina, la Seleccion

In Italia lo ricordiamo per aver illuminato la nazionale argentina, collezionando 13 presenze (e segnando due gol). In breve tempo, è stato convocato da tre diversi allenatori. Inizialmente, nel 1972, fu chiamato da Juan José Pizzutti. Successivamente, Enrique Omar Sivori lo convocò per tre partite di qualificazione ai Mondiali del 1974 in Germania Ovest. Dopo l’esonero di Sivori e la nomina di Vladislao Cap, ricordano i media argentini, chiuse anche con la Nazionale.

Archiviata l’esperienza da giocatore, si unì allo staff tecnico del suo ex compagno di squadra Alfio Basile, che all’epoca allenava il Vélez. La sua prima esperienza da allenatore fu al Platense nella stagione 1986/87. Poi arrivò la prima delle sue quattro occasioni di allenare l’amato Huracán e il titolo. Quella fu una delle tre promozioni che ottenne nella sua carriera da allenatore: ci riuscì anche con il Banfield nel 1993 e ripeté l’impresa con la stessa squadra nel 2000. Allenò inoltre il Racing (1993/94), il River Plate (1995), il León del Messico (2001) e il Chacarita (2003). Nel 2006, Babington decise di avventurarsi in un ambito diverso all’interno della composizione dello Huracán, divenendone pure presidente. Alle elezioni tenutesi il 2 luglio di quell’anno, ottenne 938 voti con la lista Dale Globo, superando di 203 voti l’allora presidente, Oscar Padra, rappresentante di Arriba Huracán.

Durante il suo primo mandato, la squadra ottenne la promozione in Prima Divisione nel 2007 e, sotto la guida di Ángel Cappa, disputò un’ottima stagione nel Torneo di Clausura del 2009 , arrivando seconda dietro al Vélez. Mentre il torneo era in corso, Babington fu rieletto con 1.518 voti contro i 744 di Alejandro Ginevra (Lista Bianca-Círculo Arriba Huracán).

La rottura con la società e la decisione di tenersi fuori

Tra alti e bassi la sua storia rimase legata al club: l’inglese si dimise a metà del 2011, un anno prima della scadenza del suo incarico, in mezzo a una crisi economica, amministrativa e sportiva che portò alla quarta retrocessione della squadra in 25 anni. Quella situazione segnò profondamente Babington, che fu prima sospeso e poi espulso dal club .

I dissidi non finirono lì, poiché lui e suo figlio Marcelo, che ricoprì la carica di segretario generale durante il suo mandato, furono accusati di frode amministrativa per le loro operazioni relative agli acquisti del difensore Carlos Quintana e del centrocampista César Montiglio nel 2010. Una vicenda giudiziaria che pesò notevolmente su di lui e il figlio: furono assolti, ma nel maggio 2021 la Corte d’Appello ribaltò la sentenza, li incriminò e pose un pignoramento sui loro beni per 40 milioni di pesos. Babington è morto in attesa di chiusura definitiva del caso.

“Ho sempre avuto un rapporto di amore e odio con l’Huracán: perdevo l’ammirazione per loro e poi la ritrovavo. Non rimpiango quei momenti difficili perché è il club della mia vita, e poiché lo amo così tanto, non ho detto molte cose che mi avrebbero protetto . Per questo motivo, ho subito molti insulti dai tifosi”, ha dichiarato in un’intervista del 2024 a TN. Non entrò più nelle strutture del club per oltre un decennio. Un cancello rimasto chiuso e lontano, ormai in via definitiva e senza appello.